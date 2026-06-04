Las 5 claves que debes saber de Panamá y el mundo | 4 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de acontecimientos relevantes este jueves 4 de junio, con noticias que abarcaron desde temas de seguridad nacional hasta importantes desarrollos internacionales.<b>-La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que las autoridades han logrado recapturar a 148 personas privadas de</b> libertad que se evadieron del centro penitenciario La Joyita durante los hechos registrados el pasado 1 de junio. La funcionaria señaló que los operativos continúan en diferentes puntos del país con el objetivo de ubicar y capturar al resto de los fugados.<b>-El presidente José Raúl Mulino anunció la conformación de un equipo interinstitucional encargado de analizar la situación de la mina Cobre Panamá.</b> Este grupo tendrá la responsabilidad de elaborar un informe técnico que sirva como base para futuras decisiones relacionadas con el proyecto minero y su posible impacto en la economía nacional.<b>-El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó las condenas impuestas a varios ciudadanos procesados por el delito de blanqueo de capitales vinculado a fondos del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN)</b>. La decisión se produjo tras rechazar diversos recursos presentados por la defensa y ratificar, en lo esencial, una sentencia emitida en 2025.<b>-El deporte nacional vive momentos de expectativa y entusiasmo. La selección de Panamá e</b>mprendió su viaje hacia Estados Unidos con la mirada puesta en seguir avanzando en su sueño mundialista, en una etapa clave de su preparación y compromiso competitivo.<b>-La noche del 3 de junio de 2026, miles de ciudadanos cubanos volvieron a salir a las calles de La Habana </b>para protagonizar una nueva jornada de protestas. Las manifestaciones estuvieron marcadas por bloqueos de vías, cacerolazos y consignas a favor de la libertad, en medio de un creciente clima de inconformidad social y política en la isla.