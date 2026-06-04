Las 5 claves que debes saber de Panamá y el mundo | 4 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de acontecimientos relevantes este jueves 4 de junio, con noticias que abarcaron desde temas de seguridad nacional hasta importantes desarrollos internacionales.

-La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que las autoridades han logrado recapturar a 148 personas privadas de libertad que se evadieron del centro penitenciario La Joyita durante los hechos registrados el pasado 1 de junio. La funcionaria señaló que los operativos continúan en diferentes puntos del país con el objetivo de ubicar y capturar al resto de los fugados.

-El presidente José Raúl Mulino anunció la conformación de un equipo interinstitucional encargado de analizar la situación de la mina Cobre Panamá. Este grupo tendrá la responsabilidad de elaborar un informe técnico que sirva como base para futuras decisiones relacionadas con el proyecto minero y su posible impacto en la economía nacional.

-El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó las condenas impuestas a varios ciudadanos procesados por el delito de blanqueo de capitales vinculado a fondos del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN). La decisión se produjo tras rechazar diversos recursos presentados por la defensa y ratificar, en lo esencial, una sentencia emitida en 2025.

-El deporte nacional vive momentos de expectativa y entusiasmo. La selección de Panamá emprendió su viaje hacia Estados Unidos con la mirada puesta en seguir avanzando en su sueño mundialista, en una etapa clave de su preparación y compromiso competitivo.

-La noche del 3 de junio de 2026, miles de ciudadanos cubanos volvieron a salir a las calles de La Habana para protagonizar una nueva jornada de protestas. Las manifestaciones estuvieron marcadas por bloqueos de vías, cacerolazos y consignas a favor de la libertad, en medio de un creciente clima de inconformidad social y política en la isla.