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Cepanim: ¡Atención jubilados! Esta semana inicia el registro para cobrar

Además, se habilitarán puntos de asistencia para quienes no tengan acceso a internet o requieran apoyo durante el proceso.
Además, se habilitarán puntos de asistencia para quienes no tengan acceso a internet o requieran apoyo durante el proceso. Generado con IA
Por
Laura Chang
  • 19/04/2026 08:51
El Gobierno Nacional estima la atención de más de 425,000 personas que ejercerán su derecho a acceder a este proceso

El proceso de registro para acceder a los pagos del CEPANIM ya estará oficialmente habilitado por el Gobierno, marcando un avance clave para que miles de jubilados y beneficiarios puedan recibir esta compensación económica.

Según el cronograma oficial, la apertura del sistema se da a partir de esta semana del 20 de abril en adelante desde las 8:00 a.m., iniciando así la fase de inscripción a nivel nacional.

El Gobierno Nacional estima la atención de más de 425,000 personas que ejercerán su derecho a acceder a este proceso.

Cómo registrarse para el CEPANIM

Las autoridades informaron que el proceso se realizará a través de una plataforma digital, diseñada para facilitar el acceso de los beneficiarios.

El registro contempla varias etapas:

- Ingreso de datos en línea

- Validación de la información

- Asignación de citas

- Atención presencial para completar el trámite

Además, se habilitarán puntos de asistencia para quienes no tengan acceso a internet o requieran apoyo durante el proceso.

Quiénes pueden acceder al pago

El CEPANIM está dirigido a personas que fueron afectadas por la retención del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, incluyendo:

- Jubilados

- Pensionados

- Herederos de beneficiarios fallecidos

En estos últimos casos, será necesario presentar documentación que certifique el vínculo familiar.

Requisitos para completar el registro

Para avanzar en el proceso, los solicitantes deberán presentar:

Beneficiarios directos

Cédula de identidad personal

Familiares o herederos

- Cédula

- Certificado de defunción

- Documento que pruebe parentesco (Certificado de nacimiento)

Las autoridades recomiendan tener estos documentos listos para evitar retrasos.

Próximos pasos tras el registro

Una vez completada la inscripción, el sistema permitirá organizar la atención y posterior entrega de certificados, paso previo al desembolso del dinero.

El calendario oficial establece que los pagos se realizarán posteriormente, conforme avance la verificación de cada caso.

Autoridades piden evitar desinformación

El MEF reiteró que la población debe informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar caer en posibles fraudes o información falsa.

Entre las recomendaciones destacan:

- No compartir datos personales en sitios no verificados

- Evitar enlaces sospechosos en redes sociales

- Confirmar siempre la información con fuentes oficiales

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