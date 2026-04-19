Cepanim: ¡Atención jubilados! Esta semana inicia el registro para cobrar

El proceso de registro para acceder a los pagos del CEPANIM ya estará oficialmente habilitado por el Gobierno, marcando un avance clave para que miles de jubilados y beneficiarios puedan recibir esta compensación económica.

Según el cronograma oficial, la apertura del sistema se da a partir de esta semana del 20 de abril en adelante desde las 8:00 a.m., iniciando así la fase de inscripción a nivel nacional.

El Gobierno Nacional estima la atención de más de 425,000 personas que ejercerán su derecho a acceder a este proceso.

Cómo registrarse para el CEPANIM

Las autoridades informaron que el proceso se realizará a través de una plataforma digital, diseñada para facilitar el acceso de los beneficiarios.

El registro contempla varias etapas:

- Ingreso de datos en línea

- Validación de la información

- Asignación de citas

- Atención presencial para completar el trámite

Además, se habilitarán puntos de asistencia para quienes no tengan acceso a internet o requieran apoyo durante el proceso.

Quiénes pueden acceder al pago

El CEPANIM está dirigido a personas que fueron afectadas por la retención del décimo tercer mes entre 1972 y 1983, incluyendo:

- Jubilados

- Pensionados

- Herederos de beneficiarios fallecidos

En estos últimos casos, será necesario presentar documentación que certifique el vínculo familiar.