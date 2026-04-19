Cepanim: ¡Atención jubilados! Esta semana inicia el registro para cobrar

<b>Requisitos para completar el registro</b>Para avanzar en el proceso, los solicitantes deberán presentar:<b>Beneficiarios directos</b>Cédula de identidad personal<b>Familiares o herederos</b>- Cédula- Certificado de defunción- Documento que pruebe parentesco (Certificado de nacimiento)Las autoridades recomiendan tener estos documentos listos para evitar retrasos.<b>Próximos pasos tras el registro</b>Una vez completada la inscripción, el sistema permitirá organizar la atención y posterior entrega de certificados, paso previo al desembolso del dinero.El calendario oficial establece que los pagos se realizarán posteriormente, conforme avance la verificación de cada caso.<b>Autoridades piden evitar desinformación</b>El MEF reiteró que la población debe informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar caer en posibles fraudes o información falsa.<b>Entre las recomendaciones destacan:</b>- No compartir datos personales en sitios no verificados- Evitar enlaces sospechosos en redes sociales- Confirmar siempre la información con fuentes oficiales