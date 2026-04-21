Cepanim: estas son las dudas y quejas al registrarse y cómo solucionarlas

Sin embargo, a la par del avance, también han aumentado las dudas y quejas de los usuarios, quienes reportan problemas y falta de claridad en la plataforma.

El inicio del registro para el CEPANIM ha generado una alta participación, con más de 15 mil personas que ya lograron completar el proceso.

El proceso, que podría beneficiar a más de 400 mil panameños, enfrenta el reto de responder a una demanda masiva en medio de inconvenientes técnicos y consultas sin resolver.

Error con la cédula y registros que no avanzan

Entre las principales dificultades señaladas por los usuarios destaca el mensaje:

“El elemento de identificación ya está en uso”

Este error ha generado confusión, ya que algunos ciudadanos aseguran que no han logrado registrarse previamente o que la plataforma no guarda correctamente sus datos.

“Me dice que la cédula está en uso, pero no me deja recuperar nada”, comentó un usuario en redes sociales.

Usuarios comparten posibles soluciones

Ante la falta de respuestas oficiales inmediatas, algunos usuarios han comenzado a compartir posibles explicaciones y soluciones basadas en su experiencia.

Uno de ellos señaló que este error podría aparecer porque la persona ya fue registrada anteriormente, incluso hace años, por ejemplo cuando se inscribieron padres o abuelos en sistemas similares.

“Eso les sale porque en algún momento registraron a sus padres o abuelos, por eso aparece que ya está en uso”, explicó.

En ese sentido, recomendó intentar iniciar sesión directamente con la cédula, en lugar de crear una cuenta nueva.

Según su testimonio, al hacer esto logró acceder utilizando una contraseña antigua, lo que le permitió confirmar que el registro ya existía y actualizar datos como correo electrónico y número de teléfono.

“Solo es cuestión de acordarse de la contraseña que usaron en su momento”, agregó.

Dudas sobre cómo hacer el registro

Más allá de los errores técnicos, muchos usuarios expresan incertidumbre sobre el proceso, especialmente en casos específicos como:

Registro de personas fallecidasBeneficiarios de más de una personaDatos que deben colocarse en el formulario

“Si mi familiar es beneficiario de dos personas, ¿cómo se registra?”, cuestionó otro usuario.

Piden más orientación y canales de ayuda

Otra queja recurrente es la falta de canales de atención directa para resolver problemas en tiempo real.

Algunos ciudadanos sugieren que se habiliten opciones como:

Atención vía WhatsAppCorreos de soporteGuías más claras dentro de la plataforma

“Deberían habilitar un canal para preguntas, el error no deja avanzar”, expresó una usuaria.

Plataforma activa, pero con fallas persistentes

Aunque el sistema se mantiene disponible, varios usuarios coinciden en que los errores continúan durante el día, lo que dificulta completar el registro sin inconvenientes.

“La plataforma está activa, pero sigue fallando y no se puede ingresar bien”, señalaron.

En caso de que surjan estas u otras dudas durante el proceso de registro, las autoridades recomiendan comunicarse con el centro de atención al 506-6100, donde se brinda orientación para resolver inconvenientes relacionados con el CEPANIM.