Cámara Marítima advierte aumento de detenciones de buques panameños en China

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, advirtió sobre un incremento significativo en la detención de buques bandera panameña en puertos de Asia, principalmente en China, debido a deficiencias técnicas en las embarcaciones.

Durante una entrevista para Telemetro Reporta, Gómez explicó que las inspecciones en estos puertos se han intensificado, lo que ha elevado considerablemente el número de retenciones mensuales.

”En el pasado se registraban unas 20 detenciones por mes y ahora estamos viendo un promedio de arriba de 90 detenciones por mes”, señaló.

El dirigente aclaró que no existe una medida oficial contra Panamá por parte de las autoridades chinas, pero en la práctica si se aplican controles más rigurosos a ciertos buques, particularmente aquellos con antecedentes de fallas o mayor antigüedad.

Según detalló, estas revisiones forman parte de los mecanismos internacionales de supervisión conocidos como control por el Estado rector del puerto, establecidos mediante acuerdos como el Memorándum de Entendimiento de Tokio para Asia-Pacífico y el de París para Europa.

Gómez indicó que las detenciones no son generalizadas, sino que responden a deficiencias específicas detectadas en las embarcaciones, lo que las hace más propensas a inspecciones y posibles retenciones.

Además de China, se han reportado casos similares en puertos de Singapur, Corea del Sur y Japón. En Europa, Panamá se mantiene en lista gris dentro del Memorándum de París, lo que incrementa la probabilidad de inspecciones.

Ante este escenario, el presidente del gremio subrayó la necesidad de reforzar la supervisión sobre los armadores y mejorar las condiciones de la flota.

“Es importante atenderlo directamente con los dueños de los barcos, explicarles cuáles son las deficiencias y corregirlas antes de llegar a puerto”, afirmó.

En esa línea, destacó que el Estado panameño, a través de la Dirección General de Marina Mercante, ha comenzado a implementar medidas para fortalecer los controles, incluyendo inspecciones previas y mayor seguimiento técnico a las embarcaciones.

El aumento de esas detenciones representa un desafío para la reputación del registro panameño, considerado uno de los más importantes a nivel mundial, y refuerza la necesidad de mantener estándares de calidad y cumplimiento en la flota.