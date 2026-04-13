Apademar solicita reforzar control y monitoreo a la flota panameña

En torno a la calificación del registro panameño como “riesgo medio” por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos (EE. UU.), la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) planteó la necesidad de impulsar “soluciones concretas” para fortalecer el control y monitoreo de la flota bajo bandera panameña.

La reacción de la Apademar surge tras la publicación del reporte “Abanderamiento panameño en ‘riesgo medio’ por deficiencias detectadas en las embarcaciones”, de ayer 13 de abril por este diario.

El reporte reveló que el país canalero, que es líder en abanderamiento de buques, con un registro de 8,710 navíos, tuvo una tasa de 1,33% de detenciones en el periodo 2022 - 2024 en los puertos de EEUU.

Esto implica, según el más reciente documento de la autoridad de EEUU que los buques con bandera panameña fueron objeto de 1,270 inspecciones en puertos estadounidenses, de las cuales 274 presentaron deficiencias, y se registraron 13 detenciones. Esta categorización de “riesgo medio” para Panamá, de una lista de 17 países afecta la competitividad y ocasiona inspecciones más detalladas a las naves bajo el pabellón tricolor, dijeron a este medio expertos y exfuncionarios de Marina Mercante.

Para la Apademar, la calificación de riesgo responde a un análisis técnico realizado por la Guardia Costera de EEUU, en el marco de las evaluaciones de las normas de Estado Rector de Puerto y “estas revisiones constituyen un insumo fundamental para la marina mercante panameña, en la medida en que permiten identificar áreas de mejora y fortalecer la calidad del servicio internacional que ofrece el registro”.

Por ello, la organización solicitó que se asuma la evaluación como oportunidades de mejora y que se implementen soluciones concretas orientadas a reforzar el control y monitoreo de la flota bajo bandera panameña.

“Esto supone necesariamente una mayor inversión en tecnologías de seguimiento y análisis de riesgo, así como el fortalecimiento del recurso humano especializado, clave para una gestión moderna y preventiva de la flota”, recomendó la organización presidida por Joaquín De Obarrio.

Lo que debe evaluarse, según la Asociación, no es solo la edad de la nave, sino su historial de desempeño respecto a las detenciones y su reincidencia. Hay que “priorizar la calidad sobre el volumen es una condición necesaria para proteger la reputación del pabellón panameño y su competitividad a largo plazo”, concluyó la Apademar.

Desde el pasado jueves La Estrella de Panamá le envió un cuestionario a la AMP respecto a esta calificación y preguntó acciones ante esta evaluación, al cierre de esta edición no hubo respuesta.