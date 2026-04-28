Las 5 claves de Panamá y el mundo | 28 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo se mantiene cargada de hechos relevantes este martes 28 de abril, tanto en el ámbito local como internacional, con temas que abarcan diplomacia, economía, energía y seguridad.

-El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, confirmó la liberación de tres ciudadanas panameñas que permanecían detenidas en Cuba, calificando la acción como “un gesto de amistad” del gobierno cubano en el marco de gestiones diplomáticas realizadas por el Estado panameño.

-El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, advirtió sobre un aumento en la detención de buques con bandera panameña en puertos de Asia, especialmente en China, debido a deficiencias técnicas en las embarcaciones.

-Una falla eléctrica dejó sin suministro a sectores de la capital, Panamá Oeste y Coclé. Más de 135 mil clientes de Naturgy resultaron afectados tras una interrupción vinculada a un evento externo relacionado con una terminal de gas natural que abastece a generadoras en Colón.

-El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que una aeronave militar de Estados Unidos realizó un aterrizaje técnico en el país tras presentar un desperfecto mecánico durante su trayecto.

-El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que no ha participado en las discusiones relacionadas con el proyecto de bioetanol en la Asamblea Nacional, indicando que se ha mantenido al margen del tema pese a los cuestionamientos surgidos en el debate legislativo.