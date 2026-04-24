Las 5 noticias que debes saber hoy en Panamá y el mundo | 24 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este viernes 24 de abril, tanto en el ámbito local como internacional.

-El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el proceso de pago a beneficiarios se realizará de forma escalonada, debido a la alta cantidad de personas. Explicó que la entrega será presencial y que se asignarán citas para el retiro de certificados, un proceso que podría extenderse hasta los meses de julio o agosto.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Instituto de Mercadeo Agropecuario comprará la producción de cebolla en el distrito de Natá y zonas aledañas, con el objetivo de respaldar a los productores y evitar pérdidas en la cosecha.

-Avanza el caso conocido como “pinchazos”. La jueza Águeda Rentería tendrá un plazo de 30 días para emitir un fallo en el juicio contra William Pittí y Ronny Rodríguez, exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional imputados en este proceso.

-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro en Caracas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfocado en temas como la seguridad fronteriza y la cooperación energética entre ambos países.

-Varios gobiernos de la región, entre ellos República Dominicana, Costa Rica y Ecuador, condenaron la incautación de un buque con bandera panameña por parte de Irán en el estrecho de Ormuz y exigieron su liberación inmediata, en medio de crecientes tensiones en esa estratégica ruta marítima.