Declaran ilegal aprehensión y luego imputan cargos a exalcalde de La Chorrera Tomás Vásquez

En una audiencia de solicitudes múltiples, efectuada en el sistema penal acusatorio de la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste el juez de garantías Óscar Carrasquilla imputó de cargos por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de distintas formas de peculado, al exalcalde de La Chorrera Tomás Vásquez.

Además, Carrasquilla imputo del presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de distintas formas de peculado, a Adriano Ferrer, quien fuera ingeniero municipal del distrito de La Chorrera en el periodo 2019-2024.

El juez impuso a ambos imputados la medida cautelar de reporte periódico una vez al mes, así como la obligación de mantener los mismos domicilios.

Previamente, al inicio de la audiencia de garantías, Carrasquilla decretó ilegal la aprehensión de los dos investigados, realizada por orden del Ministerio Público este miércoles 23 de abril.

La decisión del juez se basó en que la vinculación de los aprehendidos con el hecho investigado no fue debidamente sustentada.El Ministerio Público estuvo representado en esta audiencia de garantías por el fiscal Alexander Javier González.

Mientras que la defensa de Vásquez fue asumida por el abogado particular Carlos Carrillo Gomila; y la del exingeniero municipal, por el abogado Ricardo Bonilla.