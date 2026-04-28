Panamá liderará Iberorquestas Juveniles: Electra Castillo asume la presidencia

La directora de la Red de Orquestas y Coros Juveniles, Electra Castillo, fue designada como la próxima presidenta del Programa Iberorquestas Juveniles hasta el año 2029, en el contexto del trigésimo cuarto Consejo Intergubernamental, que aprobó por unanimidad la candidatura panameña postulada por el Ministerio de Cultura (MiCultura).

El Programa Iberorquestas Juveniles —cuyo objetivo es promover la educación musical inclusiva, la práctica orquestal y la diversidad cultural iberoamericana entre niños, niñas y jóvenes— busca consolidarse como una plataforma articuladora entre los países que desarrollan proyectos de educación musical comunitaria y profesional, fomentando especialmente el intercambio de experiencias para impulsar la mejora continua de la educación musical en toda Iberoamérica.

En conversación con La Estrella de Panamá desde Oporto (Portugal), Castillo expresó su satisfacción por este nuevo reto en su carrera profesional, que asume como una responsabilidad importante.

“Fue una decisión que pensé mucho antes de postularme. Tengo la convicción de que no estoy sola: cuento con el respaldo de MiCultura, con un equipo sólido que trabaja tanto en orquestas como en coros, y con el liderazgo de la ministra Maruja Herrera, quien está comprometida con el impulso de este tipo de programas culturales. Me siento apoyada y muy ilusionada, porque sé que esto puede dar grandes frutos. En Panamá hay muchísimo talento joven, y eso nos permite proyectarnos con optimismo”, aseguró.

Castillo destacó que esta designación no solo representa una oportunidad para proyectar a Panamá, sino también para fortalecer la integración iberoamericana a través de proyectos musicales.