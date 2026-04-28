Panamá liderará Iberorquestas Juveniles: Electra Castillo asume la presidencia

Entre sus principales líneas de trabajo para los próximos años, la directora de orquesta subrayó la importancia de dar continuidad a los esfuerzos que ya se vienen desarrollando en conjunto con la <b>Secretaría General Iberoamericana</b> y con el apoyo de la <b>cooperación española</b>.'Durante mi periodo busco <b>reforzar la relevancia de las orquestas juveniles</b> en toda Iberoamérica y, sobre todo, impulsar la <b>integración de Panamá en proyectos internacionales</b> junto a los demás países miembros. La idea es que los jóvenes panameños tengan mayores oportunidades de <b>intercambio musical</b> y participación en iniciativas internacionales. Más que estudios formales en el extranjero, se trata de fomentar el intercambio, de que puedan compartir experiencias, escuchar otras realidades y nutrirse de lo que ocurre en distintos países', señaló.Otra de las prioridades de su gestión al frente del <b>Programa Iberorquestas Juveniles</b> será el <b>fortalecimiento de los coros</b>. 'La intención es potenciar esta área para que también puedan tener oportunidades tanto dentro del país como en el extranjero. Creo que sería muy provechoso', agregó.