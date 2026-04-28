Martínez-Acha destaca ‘gesto de amistad’ de Cuba tras liberación de panameñas detenidas

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, confirmó que la liberación de tres ciudadanas panameñas que permanecían detenidas en Cuba “ha sido un gesto de amistad del gobierno cubano hacia Panamá”, en el marco de las gestiones diplomáticas realizadas por el Estado panameño.

Las tres mujeres ya se encuentran en territorio nacional tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Tocumen este sábado 25 de abril, luego de haber sido detenidas junto a otros siete panameños desde el pasado 28 de febrero.

Martínez-Acha explicó que los ciudadanos fueron acusados en Cuba de presuntas violaciones a normas relacionadas con la seguridad del Estado, por lo que el proceso judicial continúa para el resto del grupo.

“Los otros siete quedan todavía sometidos a ese proceso de investigación, de juicio y, evidentemente, una sentencia”, señaló el canciller, al tiempo que recalcó que Panamá mantiene el acompañamiento consular y jurídico.

El jefe de la diplomacia panameña destacó que las acciones se realizan por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, e incluyen protección diplomática, asistencia consular y defensa jurídica para los connacionales que aún permanecen en la isla.

Martínez-Acha insistió en que el manejo del caso debe mantenerse con discreción. “Esto se tiene que gestionar de manera silenciosa y con precisión. La diplomacia no son titulares, la diplomacia son resultados”, afirmó.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno en lograr el retorno de los siete panameños restantes. “No paramos de hacer gestiones para traerlos de vuelta al país, pero de manera discreta podemos lograr más cosas”, añadió.