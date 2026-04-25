Entre la emoción y el silencio: llegan a Panamá las tres mujeres detenidas en Cuba

Poco antes de las 7:20 am, llegaron a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, con rostro cansado pero con un sentimiento marcado por la emoción de poder verse y abrazarse de nuevo con sus familiares, tres de las mujeres del grupo de 10 panameños detenidos por las autoridades cubanas: Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, tras las arduas gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores para traerlas al país.

Al arribar a suelo panameño, las tres connacionales liberadas decidieron no emitir ningún tipo de declaración, más allá de afirmar que se encontraban bien. Las tres ciudadanas panameñas salieron en la madrugada de este sábado de La Habana. A la salida, estaban acompañadas del Embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty.

El Gobierno panameño aún mantiene las gestiones diplomáticas para lograr la liberación de los siete panameños restantes que aún quedan bajo custodia en la cárcel de Villa Marista. Ellos son: Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco.

La noticia de su detención se conoció el pasado 2 de marzo cuando el Ministerio del Interior de Cuba informó que el 28 de febrero fueron detenidos diez ciudadanos panameños como presuntos autores de “hechos de propaganda contra el orden constitucional”. Así mismo, el comunicado señaló que las investigaciones adelantadas por las autoridades cubanas arrojaban que los acusados habían sido “orientados para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo”.

En dicha nota de prensa – también reproducida por el Ministerio de Exteriores cubano – se apuntó, de acuerdo a su declaración ante las autoridades cubanas, que dicha actividad era remunerada con una suma que oscilaría entre los $1,000 y $1,500 por persona.

“Desde el momento de la detención, los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza, ejecutados en la capital durante la madrugada del sábado 28 de febrero. Continúan las investigaciones”, apuntó el ministerio del Interior.

Las frases – que fueron posteriormente difundidas en redes sociales por la oposición cubana en el exilio – decían ‘Abajo la tiranía’ o ‘Comunismo: enemigo de la comunidad’ e incluían menciones tanto al presidente estadounidense Donald Trump como a su secretario de Estado Marco Rubio. Si bien los grafitis tenían las siglas de la oenegé Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas, la agencia de noticias EFE informó que la organización negó cualquier vinculación con los hechos.

La confirmación de la detención de los diez panameños por parte del Ministerio del Interior cubano ocurrió días después de un incidente armado en las aguas territoriales de la isla – cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara - en el que se vieron involucrados guardacostas cubanos y los ocupantes de una embarcación cuya matrícula provenía del estado de la Florida (Estados Unidos). Según la versión oficial de La Habana, los ocupantes abrieron fuego contra la patrulla naval, lo que desencadenó un intercambio de disparos que dejó cuatro personas muertas y seis heridas, además de un oficial cubano lesionado.