Entre la emoción y el silencio: llegan a Panamá las tres mujeres detenidas en Cuba

Al conocer la situación, la Cancillería inició gestiones diplomáticas para conocer de primera mano la gestión del procedimiento judicial en contra de los diez ciudadanos panameños así como sus condiciones en prisión.'Estamos haciendo todas las gestiones en favor de los ciudadanos panameños detenidos en Cuba. Estamos solicitando información al gobierno cubano para conocer los motivos de la detención. Pedimos que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional inalienable, como corresponde a todas las personas, más en este caso por tratarse de ciudadanos panameños', expresó en su momento el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos.El viernes 13 de marzo, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel afirmó que se estaban respetando los derechos de los diez ciudadanos panameños, y confirmó que el embajador de Cuba en Panamá pudo visitar a los detenidos en prisión. En este contexto, el gobierno panameño confirmó que los detenidos mantenían comunicación con sus familiares.Más tarde, el 25 de marzo, el Canciller de la República Javier Martínez-Acha sostuvo un encuentro oficial con Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución de La Habana (Cuba). En la reunión – a la que asistieron también el embajador en Cuba, Edwin Pittí, y el asesor Adolfo Ahumada – se abordó el caso. En el marco de su visita a Cuba, Martínez-Acha manifestó que sostuvo un diálogo de aproximadamente una hora con los diez detenidos. Durante su visita, el jefe de la diplomacia panameña pudo constatar su estado de salud y verificar que recibieron un trato humanitario y asistencia legal adecuada. Seguidamente, el ministro de Exteriores se reunió el 8 de abril con ocho familiares de los ciudadanos detenidos en Cuba, en el que se expusieron las gestiones diplomáticas realizadas en favor de los connacionales, las cuales incluyeron acercamientos sostenidos con autoridades cubanas en busca de garantías para los detenidos. En esa misma reunión, se abrió la posibilidad de la organización de un próximo viaje de familiares hacia territorio cubano para que estos pudieran visitar a sus familiares.La noche del pasado 24 de abril trascendió que todas estas gestiones fueron impulsadas por el presidente de la República José Raúl Mulino quien instruyó a la Cancillería, desde el primer momento, realizar todas las labores necesarias para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los diez ciudadanos, con el objetivo de lograr su pronta liberación.De acuerdo a lo que dijeron fuentes vinculadas al caso a <b>La Estrella de Panamá</b>, la decisión de liberar a las tres panameñas fue adoptada por las autoridades cubanas como un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá.Otro factor que se tomó en cuenta para la liberación de las tres detenidas fue su colaboración en el proceso judicial llevada a cabo bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad, conforme a lo que estipula el ordenamiento penal cubano. Tras la liberación de las tres panameñas, el gobierno panameño expresó su agradecimiento tanto a Díaz-Canel como al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla; así como a las autoridades cubanas que participaron en el proceso.