La OIT marca las reglas para proteger a los trabajadores de la IA

La industria manufacturera, que en 2024 generó el 16,5 % del producto interno bruto (PIB) mundial y proporcionó empleo directo a más de 489 millones de personas, se encuentra en un proceso de transformación acelerada. La IA, que hasta hace pocos años era considerada un concepto emergente, se ha convertido en una herramienta concreta que redefine cómo se diseñan, producen y distribuyen los bienes en cadenas de valor cada vez más complejas.Según estimaciones, el mercado de la inteligencia artificial en la manufactura se multiplicará por seis de aquí a 2040, lo que plantea tanto oportunidades como riesgos para los trabajadores y las empresas. Si bien la tecnología puede fomentar la innovación, la competitividad y la productividad, así como mejorar la seguridad y la salud en el trabajo mediante la reducción de tareas repetitivas y la predicción de accidentes, sus beneficios no son automáticos. Dependen de la existencia de marcos normativos adecuados, políticas inclusivas y condiciones que permitan una adopción responsable y equitativa.