Panamá intensifica gestiones diplomáticas por detenidos en Cuba y coordina visitas familiares

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá sostuvo un encuentro este miércoles con ocho familiares de los diez ciudadanos panameños detenidos en Cuba, en el que se expusieron las gestiones diplomáticas realizadas recientemente en favor de los connacionales. La reunión fue encabezada por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, quien ofreció detalles sobre su visita oficial a La Habana y los acercamientos sostenidos con autoridades cubanas en busca de garantías para los detenidos. Durante el encuentro, también se abordó la organización de un próximo viaje de familiares hacia territorio cubano, con el objetivo de que puedan visitar a sus allegados y conocer de primera mano su situación.

Contexto: proceso judicial y acusaciones en la isla

Los diez panameños permanecen bajo custodia en Cuba tras ser acusados por las autoridades de ese país de presuntamente atentar contra el sistema político, un señalamiento que ha generado preocupación entre sus familias y ha activado canales diplomáticos entre ambos gobiernos. El caso ha cobrado relevancia en Panamá debido a la falta de información pública detallada sobre las condiciones de detención, el estado de salud de los implicados y el avance del proceso judicial en la isla. Ante este escenario, la Cancillería panameña ha reiterado su compromiso de brindar asistencia consular, velar por el respeto al debido proceso y mantener comunicación constante con las autoridades cubanas.

Coordinación de visitas y seguimiento diplomático

Uno de los principales resultados de la reunión fue la coordinación logística para facilitar el desplazamiento de familiares a Cuba, una gestión que busca aliviar la incertidumbre y fortalecer el acompañamiento a los detenidos. Estas visitas representan un paso clave dentro de la estrategia diplomática, al permitir un contacto directo con los ciudadanos privados de libertad y aportar información actualizada sobre su situación. El Gobierno panameño mantiene abiertas las gestiones diplomáticas con La Habana, en un contexto donde el respeto a los derechos humanos, la transparencia del proceso y la cooperación bilateral se posicionan como ejes centrales del caso.

Un caso que mantiene atención pública