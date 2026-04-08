Panamá intensifica gestiones diplomáticas por detenidos en Cuba y coordina visitas familiares

Los diez panameños permanecen bajo custodia en <b>Cuba </b>tras ser acusados por las autoridades de ese país de presuntamente <b>atentar contra el sistema político</b>, un señalamiento que ha generado preocupación entre sus familias y ha activado canales diplomáticos entre ambos gobiernos.El caso ha cobrado relevancia en <b>Panamá </b>debido a la falta de información pública detallada sobre las condiciones de detención, el estado de salud de los implicados y el avance del proceso judicial en la isla.Ante este escenario, la Cancillería panameña ha reiterado su compromiso de brindar asistencia consular, velar por el respeto al debido proceso y mantener comunicación constante con las autoridades cubanas.