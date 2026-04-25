Liberación de panameñas por Cuba y diplomacia

Hay episodios que ponen a prueba algo más que la capacidad de un gobierno: miden la solidez de la democracia. El retorno de tres panameñas detenidas en Cuba es uno de ellos. No por el titular en sí, sino por lo que implica: que el Estado, a través de sus instituciones, puede activar mecanismos para proteger a sus ciudadanos incluso en escenarios complejos. En una democracia, esa no es una concesión; es una obligación. El debate público que acompañó esta gestión también dice mucho. Desde la Asamblea surgieron críticas que, en algunos casos, adelantaron conclusiones sin esperar resultados. Cuestionar es parte esencial del equilibrio democrático, pero la ligereza en el juicio puede erosionar la seriedad del propio debate. Este caso deja una lección: hay procesos —especialmente los diplomáticos— que no se resuelven al ritmo de la opinión, sino de la negociación. La Cancillería, encabezada por Javier Martínez-Acha, ha operado en un terreno donde confluyen soberanías, normas distintas y sensibilidades políticas. En ese contexto, la diplomacia no es espectáculo. Exige prudencia, método y persistencia. Cuando hay libertades en juego, lo responsable no es amplificar el discurso, sino afinar la gestión. Y eso, aunque menos visible, es lo que termina marcando la diferencia. El resultado es parcial. Siete panameños permanecen detenidos. Y ese dato impide cualquier lectura triunfalista. Pero también obliga a reconocer que, incluso en medio de tensiones y críticas, las instituciones pueden funcionar. La democracia no se fortalece solo con el contraste de opiniones, sino con la capacidad de sus órganos para responder con eficacia. Ese equilibrio —entre cuestionar y construir— es, al final, el que sostiene su credibilidad.