Descontento y oportunidades

La más reciente encuesta VEA Panamá de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, ofrece una radiografía clara del estado de ánimo nacional y de las principales preocupaciones ciudadanas. El 63.6% de los panameños señala el alto costo de la vida y el desempleo como sus mayores inquietudes, a lo que se suman otras alertas como la situación de la educación y los gastos en salud, que continúan siendo factores determinantes en la percepción de bienestar y oportunidades. Hubo un deterioro del ánimo colectivo entre enero y abril: el 34.1% de la población se declara preocupado y el 36.4% mantiene una visión negativa sobre el rumbo del país. A esto se añade que el 47.3% considera que la política económica actual no está dando resultados, lo que refuerza la sensación de incertidumbre. Este panorama no debe ser ignorado. Más que una estadística, representa una llamada de atención sobre la necesidad de escuchar con mayor atención a la ciudadanía. Las preocupaciones no son aisladas; se conectan entre sí y reflejan una demanda urgente de soluciones reales, especialmente en materia de empleo y calidad de vida. Pero, al mismo tiempo que existe este escenario de preocupación, también hay espacio para corregir el rumbo. Con políticas, tanto desde el Ejecutivo como la Asamblea y los gobiernos locales, enfocadas en la generación de trabajo decente, inversión y fortalecimiento institucional, es posible revertir esta percepción. Es indispensable el sosiego político, el diálogo abierto y la construcción de consensos. Pese a los desafíos estructurales y a la inestabilidad geopolítica, si hay voluntad política de las autoridades, todavía podemos transformar el malestar en un motor de cambio en favor del país.