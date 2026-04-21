La encuesta ‘Vea Panamá, la verdad en cifras’, de La Estrella de Panamá, es una brújula de precisión que captura, con rigor y método, el latido de la nación. No interpreta ni sentencia: refleja. Lo que hoy se proyecta es un país que ha abandonado los extremos del pesimismo para instalarse en una cautelosa duda, sin que esto signifique un cambio de fondo en la percepción de su rumbo.Este análisis no debe leerse como un cuestionamiento, sino como una cartografía necesaria para la gobernanza. Gobernar con elegancia democrática exige escuchar los silencios y comprender que la gestión no termina en la ejecución, sino en la conexión con el ciudadano. En un ecosistema de desconfianza, la comunicación clara no es propaganda; es un acto de rendición de cuentas. Explicar las decisiones y visibilizar los aciertos es, en esencia, tender puentes hacia la realidad cotidiana de la gente. Aún hay margen para ajustar el timón y reconstruir la confianza. El país no está cerrado al progreso; está expectante. En esa mirada vigilante reside una oportunidad de oro para el Ejecutivo: traducir las políticas en bienestar tangible y demostrar que, con transparencia y voluntad, Panamá puede alcanzar su máximo potencial. Al final, queremos que el país avance, y para ello, es imperativo hacer mejor, pero también saber decir mejor.