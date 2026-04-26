Empresarios panameños exigen coherencia para alcanzar estándares de la OCDE

<b>Panamá atraviesa un momento decisivo para definir su rumbo económico e institucional</b>. Esa fue la principal conclusión que dejó el reciente <b>CADE 2026</b>, donde líderes empresariales coincidieron en que <b>el país debe alinear su discurso con acciones concretas si aspira a competir bajo estándares internacionales y fortalecer su posición global</b>.La presidenta de la <b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)</a></b>, <b>Giulia De Sanctis</b>, planteó que el debate sobre una eventual adhesión a la <b><a href="/tag/-/meta/ocde-organizacion-para-la-cooperacion-y-el-desarrollo-economico">Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) </a></b>no puede abordarse desde posturas preconcebidas, sino a partir de datos, evidencia y visión de largo plazo.Durante el encuentro, <b>se destacó que el país ha sido históricamente uno de los principales receptores de inversión extranjera directa de la región</b>. Antes de la pandemia, los flujos superaban el 6% del PIB y actualmente rondan el 4%, lo que confirma que <b>Panamá mantiene atractivo para el capital internacional y niveles de ingreso per cápita entre los más altos de América Latina</b>.Sin embargo, los gremios advirtieron que ese modelo muestra límites claros. Panamá no compite por bajos costos, sino por productividad, talento y calidad institucional, áreas donde persisten brechas significativas. En educación, <b>los resultados de pruebas internacionales ubican al país muy por debajo del promedio de la OCDE, con puntajes en matemáticas cercanos a 357 frente a más de 450 en economías desarrolladas</b>. En investigación y desarrollo, la inversión nacional ronda apenas el 0.2% del PIB, lejos del promedio del 3% de los países miembros.En infraestructura y logística, aunque el país se mantiene entre los mejor posicionados de América Latina<b>, todavía se ubica en la media global, con margen para mejorar en eficiencia, trazabilidad y calidad de servicios</b>. El desafío, coinciden los empresarios, no es solo atraer inversión, sino lograr que esta genere mayor valor agregado y productividad.El análisis presentado por el <b><a href="/tag/-/meta/bid-banco-interamericano-de-desarrollo">Banco Interamericano de Desarrollo (BID) </a></b>añadió otro elemento clave: reputación y confianza. Aunque Panamá ha avanzado en prevención de blanqueo de capitales e intercambio de información fiscal, <b>aún enfrenta observaciones técnicas, especialmente en sustancia económica y transparencia</b>. Parte de estas presiones provienen de evaluaciones de la Unión Europea en materia fiscal.En ese contexto, surgió una de las principales tensiones señaladas durante CADE: la brecha entre discurso y ejecución. Se habla de competitividad, pero existen marcos regulatorios que limitan la competencia; se promueve la institucionalidad,<b> pero persisten percepciones de debilidad en la calidad de los servicios públicos; se enfatiza la transparencia, pero aún hay procesos que no generan confianza plena</b>. Para los gremios, cualquier señal contradictoria impacta directamente la competitividad en un entorno global que exige previsibilidad y reglas claras.La discusión también giró en torno a la pregunta central: ¿con quién quiere competir Panamá? Aspirar a estándares de economías desarrolladas implica mayores exigencias, costos y reformas, pero también oportunidades de crecimiento sostenido. Según Apede, avanzar hacia estándares internacionales no debe verse como imposición externa, sino como una decisión interna basada en fortalecer instituciones y demostrar que las reglas se cumplen en la práctica.En esa misma línea, el ministro de Economía y Finanzas, <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a></b>, reiteró recientemente que <b>la adhesión a estándares internacionales no compromete la soberanía, sino que la fortalece al consolidar la confianza y estabilidad del país</b>.Por su parte, la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b>, presidida por Aurelio Barría Pino, propuso cinco acciones clave para avanzar en este proceso.La primera es <b>asumir la adhesión a estándares internacionales como una visión de Estado</b>, con decisiones coordinadas entre los tres órganos del poder público y una ejecución sostenida. La segunda, <b>demostrar capacidad de implementación efectiva</b>, pues la confianza internacional depende de políticas públicas coherentes y estables.La tercera acción <b>plantea un proceso inclusivo que incorpore a los sectores empresarial, financiero y legal</b>, con el fin de construir soluciones sostenibles y legítimas. La cuarta subraya la <b>necesidad de comunicación transparente para explicar compromisos y beneficios</b>, evitando percepciones de imposición externa. Finalmente, la quinta insiste en<b> la coherencia institucional</b>, alineando decisiones, comunicación y ejecución.Para los gremios, la OCDE representa más que un sello internacional: es una referencia de buenas prácticas que puede fortalecer la gestión pública, elevar la competitividad y generar mayor confianza. La adhesión, subrayan, no ofrece beneficios inmediatos, sino que constituye una apuesta estratégica de largo plazo.