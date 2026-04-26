Ataque contra Trump: Periodista panameño Edwin Pitti narra el caos vivido

En medio de la incertidumbre, comenzó a circular información preliminar: un mesero habría informado que se escucharon dos disparos y que dos personas fueron arrestadas. Sin embargo, hasta ese momento no había confirmación oficial.<b>'Un momento bastante tenso'</b>Pitti no ocultó la gravedad de lo ocurrido: <i><b>'Este cuarto está lleno de personas muy importantes... es algo bastante inusual</b></i>', dijo mientras captaba cómo el Servicio Secreto continuaba asegurando el área.La multitud, compuesta por periodistas, empresarios y políticos, pasó de una cena tranquila a una escena de emergencia en cuestión de segundos.<b>Orgullo panameño en medio de la noticia mundial</b>La cobertura en vivo de Edwin Pitti vuelve a poner en alto el nombre de Panamá en el periodismo internacional. Su reporte directo, en medio de una situación crítica, permitió que miles de personas conocieran en tiempo real lo que ocurría dentro de uno de los eventos más exclusivos del poder político en Estados Unidos.