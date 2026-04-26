Ataque contra Trump: Periodista panameño Edwin Pitti narra el caos vivido

Una noche que prometía ser protocolar terminó en tensión total.

El periodista panameño Edwin Pitti, corresponsal de Univision, vivió momentos de angustia mientras cubría la exclusiva cena de corresponsales en el Washington Hilton, cuando el presidente Donald Trump fue evacuado de emergencia.

“Todo fue repentino”: así lo vivió el panameño

“Acaban de evacuar a todas las personas en la tarima... no tenemos idea de qué está pasando”, relató Pitti en medio del caos, mientras el Servicio Secreto irrumpía de forma abrupta en el salón.

El periodista describió una escena completamente fuera de lo común: gritos, personas tirándose al suelo y un fuerte despliegue de seguridad armada rodeando el lugar.

En la tarima se encontraban figuras clave del gobierno estadounidense, incluyendo a la primera dama Melania Trump y varios miembros del gabinete.

Evacuación masiva y rumores de disparos

Según el testimonio recogido por Pitti, el operativo fue inmediato. Uno a uno, funcionarios de alto nivel fueron retirados del lugar, incluyendo a la secretaria de prensa Karoline Leavitt y la directora de inteligencia Tulsi Gabbard.