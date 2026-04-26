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Ataque contra Trump: Periodista panameño Edwin Pitti narra el caos vivido

El periodista panameño Edwin Pitti, corresponsal de Univision, vivió momentos de angustia mientras cubría la exclusiva cena de corresponsales en el Hotel Hilton de Washington DC.
El periodista panameño Edwin Pitti, corresponsal de Univision, vivió momentos de angustia mientras cubría la exclusiva cena de corresponsales en el Hotel Hilton de Washington DC. Redes sociales
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Laura Chang
  • 26/04/2026 11:34
Según el testimonio recogido por Pitti, el operativo fue inmediato., ya que uno a uno, funcionarios de alto nivel fueron retirados del lugar

Una noche que prometía ser protocolar terminó en tensión total.

El periodista panameño Edwin Pitti, corresponsal de Univision, vivió momentos de angustia mientras cubría la exclusiva cena de corresponsales en el Washington Hilton, cuando el presidente Donald Trump fue evacuado de emergencia.

“Todo fue repentino”: así lo vivió el panameño

“Acaban de evacuar a todas las personas en la tarima... no tenemos idea de qué está pasando”, relató Pitti en medio del caos, mientras el Servicio Secreto irrumpía de forma abrupta en el salón.

El periodista describió una escena completamente fuera de lo común: gritos, personas tirándose al suelo y un fuerte despliegue de seguridad armada rodeando el lugar.

En la tarima se encontraban figuras clave del gobierno estadounidense, incluyendo a la primera dama Melania Trump y varios miembros del gabinete.

Evacuación masiva y rumores de disparos

Según el testimonio recogido por Pitti, el operativo fue inmediato. Uno a uno, funcionarios de alto nivel fueron retirados del lugar, incluyendo a la secretaria de prensa Karoline Leavitt y la directora de inteligencia Tulsi Gabbard.

En medio de la incertidumbre, comenzó a circular información preliminar: un mesero habría informado que se escucharon dos disparos y que dos personas fueron arrestadas. Sin embargo, hasta ese momento no había confirmación oficial.

“Un momento bastante tenso”

Pitti no ocultó la gravedad de lo ocurrido: “Este cuarto está lleno de personas muy importantes... es algo bastante inusual”, dijo mientras captaba cómo el Servicio Secreto continuaba asegurando el área.

La multitud, compuesta por periodistas, empresarios y políticos, pasó de una cena tranquila a una escena de emergencia en cuestión de segundos.

Orgullo panameño en medio de la noticia mundial

La cobertura en vivo de Edwin Pitti vuelve a poner en alto el nombre de Panamá en el periodismo internacional.

Su reporte directo, en medio de una situación crítica, permitió que miles de personas conocieran en tiempo real lo que ocurría dentro de uno de los eventos más exclusivos del poder político en Estados Unidos.

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