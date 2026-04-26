Washington Hilton: escenario de dos atentados presidenciales en 45 años

El Washington Hilton vuelve a estar en el centro de la historia política de Estados Unidos tras un nuevo episodio de violencia que reaviva recuerdos de uno de los atentados más impactantes contra un presidente.

El mandatario Donald Trump fue evacuado por agentes del Servicio Secreto la noche de este sábado luego de una balacera registrada durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento que reúne a periodistas, funcionarios y figuras del poder en Washington.

El incidente ocurrió dentro del hotel, cuando un hombre armado —identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años— logró ingresar como huésped y avanzar hasta un punto de control con un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Según las autoridades, el atacante disparó contra un agente del Servicio Secreto, quien resultó ileso gracias a su chaleco antibalas. El sospechoso fue reducido tras un intercambio de disparos.

Un símbolo marcado por la historia

El ataque no solo encendió las alarmas por la seguridad actual, sino que también recordó un antecedente histórico ocurrido en el mismo lugar.

El 30 de marzo de 1981, el entonces presidente Ronald Reagan fue víctima de un intento de asesinato a las afueras del Washington Hilton, tras salir de un evento.

En ese atentado, el agresor John Hinckley Jr. disparó seis veces, hiriendo gravemente a Reagan. Una bala se alojó a centímetros de su corazón, lo que obligó a una cirugía de emergencia que puso en riesgo su vida.

El episodio marcó un antes y un después en los protocolos de seguridad presidencial en Estados Unidos.

Persisten las fallas y las amenazas

Más de cuatro décadas después, el nuevo ataque plantea interrogantes sobre la efectividad de los sistemas de seguridad en eventos de alto perfil.

Reportes preliminares indican que el atacante logró moverse dentro del hotel con relativa facilidad antes de ser detectado, lo que ha generado críticas sobre los controles de acceso.

El propio Trump calificó al agresor como “muy enfermo” y elogió la respuesta de los agentes, mientras expertos en seguridad advierten que este tipo de incidentes evidencia la necesidad de reforzar los perímetros y protocolos.

Un patrón de violencia política

El atentado ocurre en un contexto de creciente polarización en Estados Unidos y un aumento de amenazas contra figuras públicas.

En los últimos años, se han registrado múltiples incidentes, incluyendo un intento de asesinato contra Trump durante un mitin en Pensilvania y otros casos de individuos armados cerca del mandatario.

Datos de la Policía del Capitolio muestran un incremento significativo en las amenazas investigadas contra funcionarios, reflejando un clima político cada vez más tenso.

Un hotel bajo la sombra de los atentados

La repetición de hechos violentos en el Washington Hilton —separados por más de 40 años— refuerza su simbolismo como un punto vulnerable dentro de la seguridad presidencial.

Más allá de los avances tecnológicos y los protocolos implementados desde el atentado contra Reagan, el reciente episodio demuestra que los riesgos persisten.

El desafío, señalan analistas, es constante: adaptar la seguridad a amenazas cada vez más impredecibles en un entorno político marcado por la tensión y la violencia.