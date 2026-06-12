La Ventana del Cine Español regresa a Panamá con un ciclo dedicado a la música y el humor

El Centro Cultural Casa del Soldado de la Embajada de España, en conjunto con el Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá, trae de regreso el programa ‘La Ventana del Cine Español’, una iniciativa cuyo propósito es acercar al público a la cinematografía española a través de ciclos, muestras y retrospectivas.

La programación iniciará este lunes 15 de junio con el ciclo titulado ‘Música y Humor’, compuesto por cuatro películas que abordan momentos y vivencias de músicos, comediantes y humoristas que han ocupado un lugar relevante en el panorama cultural de España.

La cinta ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ (2024), dirigida por el cantautor C. Tangana, inaugurará el ciclo el lunes 15 a las 7:00 p.m. La producción ofrece un viaje musical por la cultura gitana y el apasionado ritmo del flamenco. Como complemento a la proyección, a las 9:00 p.m. se realizará un espectáculo flamenco a cargo de los músicos Ricardo y Valo.

Para el martes 16, a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m., está programado un clásico del cine español: ‘El viaje a ninguna parte’ (1986), de Fernando Fernán Gómez. La película, que este año conmemora cuatro décadas de su estreno, narra las peripecias de una compañía de comediantes que recorre distintos pueblos de España llevando su arte.

El miércoles 17, a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m., se proyectará el documental ‘Flores para Antonio’ (2025), de Isaki Lacuesta y Elena Molina, en el que una hija emprende la búsqueda de la verdad sobre quién fue realmente su padre, un músico legendario fallecido cuando ella tenía apenas ocho años.

Por su parte, el jueves 18, a las 3:00 p.m. y 5:00 p.m., será el turno de ‘Saben aquell’ (2023), de David Trueba, una película que retrata los primeros años de la carrera del humorista Eugenio, una de las figuras más emblemáticas del humor underground de Barcelona. Como actividad complementaria, a las 7:00 p.m. se presentará el reconocido humorista panameño Winnie Sittón con un espectáculo de stand-up comedy.

La semana concluirá el viernes 19 con nuevas proyecciones de ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, en funciones programadas para las 3:00 p.m. y 5:00 p.m.

Los interesados en conocer más detalles sobre la programación y las actividades complementarias pueden consultar las redes sociales del Centro Cultural Casa del Soldado y del Cine Universitario.