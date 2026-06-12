Ghana pierde a Thomas Partey para su debut mundialista ante Panamá

La Selección Nacional de Ghana no podrá contar con una de sus principales figuras para su primer partido del Mundial 2026. El mediocampista Thomas Partey fue impedido de ingresar a Canadá y, por lo tanto, se perderá el encuentro ante Panamá programado para este 17 de junio en la ciudad Toronto, según The Athletic.

Fuentes de The Athletic indicaron que el exjugador del Arsenal y actual futbolista del Villarreal no recibió autorización para viajar a Canadá.

Partey, de 32 años, enfrenta actualmente varios cargos penales en el Reino Unido. En julio de 2025 fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual.

Posteriormente, en febrero de 2026, se le presentaron dos nuevos cargos de violación.

El futbolista se declaró inocente de todas las acusaciones y permanece a la espera de juicio. Sin embargo, la legislación migratoria canadiense contempla restricciones para personas acusadas o condenadas por determinados delitos, lo que habría influido en la decisión de las autoridades migratorias.

A pesar de haber sido incluido en la convocatoria de Ghana para la Copa Mundial organizada por Estados Unidos, Canadá y México, y de haber llegado a Washington, D. C. junto al resto del plantel el pasado 4 de junio, Partey no podrá trasladarse a territorio canadiense para disputar el encuentro inaugural.

La ausencia del mediocampista representa una baja sensible para Ghana de cara al duelo frente a Panamá, considerado clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo.

Hasta el momento ni la Federación de Fútbol de Ghana ni las autoridades canadienses han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.