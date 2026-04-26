Juan Diego Vásquez habla de su futuro político y confirma acercamientos con Rubén Blades

El presidente de la coalición independiente, Juan Diego Vásquez, aseguró que el artista y activista Rubén Blades mantiene vínculos con el movimiento y no ha descartado una eventual participación política en el futuro.

Las declaraciones surgen tras un reciente encuentro entre ambos en la Universidad de Harvard, donde el cantautor participó en una actividad organizada por la comunidad colombiana.

Un regreso a Panamá con posibles implicaciones políticas

Vásquez explicó durante el programa Debate Abierto que durante la reunión conversaron brevemente sobre política, aunque sin entrar en detalles sobre aspiraciones concretas. Sin embargo, destacó que Blades confirmó su intención de regresar al país en los próximos años.

Según el dirigente, ese retorno no solo marcaría una nueva etapa personal para el artista, sino que también incluiría continuar colaborando con los objetivos y metas de la coalición independiente.

“El me dijo que volverá a Panamá y que eso incluye seguir trabajando junto con nosotros”, señaló Vásquez, quien subrayó que el propio Blades no ha planteado directamente una candidatura.

Aspiración abierta, decisión colectiva

El líder político sostuvo que la posibilidad de una aspiración electoral no puede descartarse y que cualquier decisión dependerá del futuro de la organización.

Vásquez afirmó que, aunque Blades no ha manifestado formalmente su interés en una candidatura, tampoco la ha negado, por lo que el tema deberá evaluarse más adelante.

El dirigente enfatizó que cualquier eventual postulación deberá alinearse con los objetivos y decisiones colectivas de la coalición independiente.