Planta potabilizadora de Miraflores opera al 100% tras falla eléctrica

El Canal de Panamá informó que la planta potabilizadora de Miraflores se encuentra operando al 100%, luego de que se resolviera una falla eléctrica que afectó uno de sus equipos clave.

De acuerdo con la entidad, el incidente fue provocado por un contratista en el sistema de alimentación eléctrica, situación que fue atendida por personal técnico desde el pasado viernes 24 de abril.

“El trabajo ininterrumpido del equipo permitió subsanar el inconveniente y garantizar los volúmenes de producción requeridos para el sistema”, señaló el Canal en un comunicado oficial.

La institución también indicó que mantiene coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ante posibles incidencias en la red de distribución que no estén relacionadas directamente con la operación de la planta.

El Canal reiteró su compromiso con el suministro confiable de agua potable para la población, así como agradeció a los usuarios la comprensión durante el tiempo que duró la contingencia.