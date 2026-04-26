Mientras evacuaban a Trump, un hombre siguió comiendo su postre y se volvió viral

En una noche marcada por la tensión y la incertidumbre en el Washington Hilton, un gesto inesperado terminó robándose toda la atención.

Mientras el presidente Donald Trump y altos funcionarios eran evacuados de emergencia durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un invitado decidió ignorar el caos y continuar comiendo su postre con total tranquilidad.

El momento ocurrió en medio del operativo activado por el Servicio Secreto tras reportes de seguridad que generaron alarma dentro del recinto. Gritos, movimientos apresurados y órdenes de evacuación dominaron la escena.

Sin embargo, en contraste absoluto con el ambiente, este hombre permaneció sentado, ajeno a la urgencia que lo rodeaba, concentrado únicamente en su plato.

Las imágenes, captadas en video, muestran cómo la mayoría de los asistentes se levantan de sus mesas y abandonan el lugar, mientras él continúa comiendo sin apuro, como si la situación no tuviera ninguna relación con su realidad inmediata.

La escena, tan insólita como desconcertante, no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre el asombro y el humor.

Para muchos, el gesto se convirtió en un símbolo inesperado de calma en medio del caos; para otros, simplemente en una muestra de incredulidad ante lo que estaba ocurriendo.

Lo cierto es que, en un evento donde predominó la tensión, este detalle terminó generando una narrativa paralela que capturó la atención global.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el incidente que obligó a evacuar al mandatario y su equipo, la imagen de este comensal imperturbable ya forma parte de los momentos más comentados de la jornada.