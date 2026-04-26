Líderes mundiales se unen en repudio al atentado contra Donald Trump

El intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales provocó una <b>rápida ola de reacciones de líderes de todo el mundo, quienes coincidieron en condenar la violencia política y expresar solidaridad con el mandatario estadounidense</b>.El incidente ocurrió la noche del 25 de abril en el Washington Hilton, cuando un atacante armado abrió fuego cerca del evento, <b>obligando al Servicio Secreto a evacuar al presidente, a la primera dama y a otros altos funcionarios</b>. Trump resultó ileso y el sospechoso fue detenido.<b>América Latina condena la violencia política</b>Desde Venezuela, la presidenta interina <b>Delcy Rodríguez</b> rechazó el ataque y expresó buenos deseos para el mandatario y su esposa.<i><b>'Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Donald Trump y su esposa Melania. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz'</b></i><b>.</b>El presidente de Brasil, <b>Luiz Inácio Lula da Silva</b>, también manifestó solidaridad con la Casa Blanca y calificó el hecho como una afrenta a la democracia.<i>'</i><i><b>Brasil repudia enérgicamente el ataque. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger'</b></i><b>.</b>Por su parte, el <b>Gobierno de Perú</b> condenó el<i> 'deplorable acto de violencia' </i>y expresó su solidaridad con el pueblo estadounidense, subrayando la importancia de preservar la estabilidad democrática.<b>Respaldo desde Medio Oriente y Asia</b>El primer ministro de Israel, <b>Benjamin Netanyahu</b>, afirmó estar conmocionado por el intento de asesinato y destacó la rápida acción del Servicio Secreto.<i>'Estamos aliviados de que el presidente y la primera dama estén a salvo y enviamos nuestros deseos de pronta recuperación al oficial herido'</i>.Desde India, el primer ministro <b>Narendra Modi</b> expresó alivio por la seguridad del mandatario estadounidense y reiteró que la violencia no tiene cabida en la democracia.<i>'Extiendo mis mejores deseos por su seguridad y bienestar. La violencia debe ser condenada sin ambigüedades'</i>.En Japón, la dirigente política <b>Sanae Takaichi</b> coincidió en rechazar el uso de la violencia en cualquier parte del mundo.<b>Europa se suma al rechazo</b>La primera ministra italiana, <b>Giorgia Meloni</b>, expresó 'plena solidaridad' con Trump y defendió la necesidad de proteger los espacios de debate democrático.<i>'Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias'</i>.El presidente de Francia, <b>Emmanuel Macron</b>, <b>calificó el ataque como 'inaceptable' y reiteró que la violencia nunca debe tener cabida en la vida democrática</b>.