Líderes mundiales se unen en repudio al atentado contra Donald Trump

El intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales provocó una rápida ola de reacciones de líderes de todo el mundo, quienes coincidieron en condenar la violencia política y expresar solidaridad con el mandatario estadounidense.

El incidente ocurrió la noche del 25 de abril en el Washington Hilton, cuando un atacante armado abrió fuego cerca del evento, obligando al Servicio Secreto a evacuar al presidente, a la primera dama y a otros altos funcionarios. Trump resultó ileso y el sospechoso fue detenido.

América Latina condena la violencia política

Desde Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez rechazó el ataque y expresó buenos deseos para el mandatario y su esposa.

“Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Donald Trump y su esposa Melania. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también manifestó solidaridad con la Casa Blanca y calificó el hecho como una afrenta a la democracia.

“Brasil repudia enérgicamente el ataque. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger”.

Por su parte, el Gobierno de Perú condenó el “deplorable acto de violencia” y expresó su solidaridad con el pueblo estadounidense, subrayando la importancia de preservar la estabilidad democrática.

Respaldo desde Medio Oriente y Asia

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó estar conmocionado por el intento de asesinato y destacó la rápida acción del Servicio Secreto.

“Estamos aliviados de que el presidente y la primera dama estén a salvo y enviamos nuestros deseos de pronta recuperación al oficial herido”.

Desde India, el primer ministro Narendra Modi expresó alivio por la seguridad del mandatario estadounidense y reiteró que la violencia no tiene cabida en la democracia.

“Extiendo mis mejores deseos por su seguridad y bienestar. La violencia debe ser condenada sin ambigüedades”.

En Japón, la dirigente política Sanae Takaichi coincidió en rechazar el uso de la violencia en cualquier parte del mundo.

Europa se suma al rechazo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó “plena solidaridad” con Trump y defendió la necesidad de proteger los espacios de debate democrático.

“Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó el ataque como “inaceptable” y reiteró que la violencia nunca debe tener cabida en la vida democrática.