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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 29 de abril de 2026, según la IA

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 29 de abril de 2026, según la IA
Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 28/04/2026 12:04
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 19 de abril de 2026.

Este 29 de abril de 2026 se celebrara el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 26 de abril:

- 6

- 5

- 7

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

65 – 23 – 57

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 26 de abril:

Primer Premio: 5143

Letras: BABD

Serie: 6

Folio: 13

Segundo Premio: 2104

Tercer Premio: 1579

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