Organismos de socorro rescatan a mascotas atrapadas tras los terremotos en Venezuela

Equipos de rescate y civiles intensifican este jueves 25 de junio las labores de búsqueda y salvamento de animales de compañía atrapados bajo las estructuras colapsadas que dejaron los dos potentes terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 registrados la tarde de ayer en Venezuela.

Las operaciones, coordinadas por cuerpos de seguridad del Estado y Protección Civil, se concentran en las zonas más afectadas como el centro de Caracas y áreas cercanas al epicentro en el estado Yaracuy.

Tras el impacto de los sismos —originados por fallas geológicas activas que dejaron un saldo preliminar general de 188 fallecidos y 1,500 heridos—, decenas de perros, gatos y otras mascotas quedaron sepultados bajo toneladas de concreto o deambulan desorientados por las calles debido al pánico generalizado.

El despliegue dejó imágenes de esperanza difundidas en plataformas digitales. Entre los salvamentos más destacados por periodistas en la zona figura la extracción con vida de un canino sepultado en el sector de Pinto Salinas, en Caracas, tras varios minutos de remoción manual de escombros. Asimismo, en el edificio Marama del sector capitalino de San Bernardino, funcionarios policiales liberaron a una gata atrapada en una de las estructuras agrietadas.

Pese a los esfuerzos locales, la magnitud del desastre desbordó la capacidad de respuesta inmediata. Ante esto, la comunidad internacional comenzó a enviar soporte especializado: el gobierno de México anunció el despacho de aeronaves y cinco binomios caninos expertos en búsqueda y rescate, mientras que Estados Unidos inició el despliegue de brigadas de emergencia para apoyar en la localización de víctimas, tanto humanas como animales, atrapadas en el perímetro del desastre.