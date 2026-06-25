‘Ya no sé cuántos muertos hemos sacado’: Venezuela reclama falta de ayuda del gobierno y maquinaria tras el terremoto

Las autoridades venezolanas reportan al menos 250 edificios colapsados en <b>La Guaira</b> y 188 personas fallecidas en todo el país, aunque las cifras continúan en aumento conforme avanzan las labores de búsqueda.Mientras los equipos de rescate trabajan contra el tiempo, miles de venezolanos enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre.Algunos esperan noticias de un familiar.Otros buscan recuperar una fotografía, un documento o cualquier recuerdo que sobreviviera al derrumbe.Y muchos, simplemente, esperan escuchar un golpe bajo los escombros que les devuelva la esperanza de encontrar a alguien con vida.Porque, en <b>La Guaira</b>, el terremoto terminó en menos de un minuto.Pero para quienes aún siguen buscando a sus seres queridos, la tragedia continúa.