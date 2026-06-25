Más de 30 mil personas siguen desaparecidas tras los terremotos en Venezuela

La incertidumbre y la angustia crecen entre miles de familias tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde de este 24 de junio, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, destacó el diario El Tiempo de Bogotá.

Según datos publicados por el portal Desaparecidos Terremoto Venezuela, una plataforma creada en medio de la emergencia para ayudar a localizar personas, se han recibido 39.500 reportes de desaparecidos. De esa cifra, 30.600 personas permanecen sin contacto, mientras que 1.751 han sido localizadas a salvo.

Esta iniciativa surgió debido a las dificultades en las comunicaciones y al colapso parcial de los servicios de telecomunicaciones tras los sismos.

Las autoridades venezolanas y organismos de socorro mantienen las operaciones de rescate en medio de un escenario complicado por los daños en infraestructuras y las continuas réplicas registradas después de los terremotos, destacó El Tiempo.

Además, los equipos de emergencia buscan sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados y zonas severamente afectadas.

Ante la emergencia, la Cancillería de Colombia informó que habilitó varios canales de atención para los ciudadanos colombianos que requieran asistencia y para quienes buscan información sobre familiares que se encuentran en territorio venezolano.

La entidad también informó que el consulado permanece cerrado temporalmente mientras se evalúan los daños sufridos por sus instalaciones a causa del terremoto.

De acuerdo con los reportes oficiales más recientes, los dos potentes sismos han dejado al menos 164 fallecidos y 971 heridos, aunque las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las labores de rescate y se logra acceder a las zonas más afectadas.

La plataforma de búsqueda de desaparecidos sigue recibiendo reportes de familiares y amigos que intentan localizar a sus seres queridos.