Aumenta a 164 la cifra de muertos por los sismos que sacudieron a Venezuela

La cifra de víctimas por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio ascendió a 164 fallecidos y 971 heridos, informó este jueves la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien además ratificó la vigencia del estado de emergencia nacional para atender la crisis.

Según informó la agencia EFE, Rodríguez señaló que el balance oficial de afectados aumentó considerablemente respecto al reporte inicial, que contabilizaba 32 muertos y cerca de 700 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención en las zonas más impactadas por los sismos. EFE informó que las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia y asistencia humanitaria en varias regiones del país.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.1 y 7.5, provocaron severos daños en Caracas y otras localidades cercanas al epicentro, causando el colapso de edificios, afectaciones en infraestructuras estratégicas y la interrupción de diversos servicios públicos.

En medio de las operaciones de rescate, equipos de emergencia lograron sacar con vida a una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un edificio derrumbado en el oeste de Caracas, de acuerdo con información reportada por Reuters.

Las autoridades también informaron que se han registrado al menos 20 réplicas desde el evento principal, situación que mantiene en alerta a la población y a los organismos de protección civil. Como medida preventiva, se pidió a los ciudadanos evacuar edificaciones con daños estructurales significativos mientras avanzan las inspecciones técnicas.