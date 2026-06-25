Aumenta a 164 la cifra de muertos por los sismos que sacudieron a Venezuela

La cifra de víctimas por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio ascendió a <b>164 fallecidos y 971 heridos</b>, informó este jueves la presidenta interina, <a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a>, quien además ratificó la vigencia del estado de emergencia nacional para atender la crisis.Según informó la agencia EFE, Rodríguez señaló que el balance oficial de afectados <b>aumentó considerablemente respecto al reporte inicial, que contabilizaba 32 muertos y cerca de 700 heridos</b>, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención en las zonas más impactadas por los sismos. EFE informó que las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia y asistencia humanitaria en varias regiones del país.Los movimientos telúricos, <b>de magnitudes 7.1 y 7.5, provocaron severos daños en Caracas y otras localidades cercanas al epicentro</b>, causando el colapso de edificios, afectaciones en infraestructuras estratégicas y la interrupción de diversos servicios públicos.En medio de las operaciones de rescate, equipos de emergencia lograron sacar <b>con vida a una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un edificio derrumbado en el oeste de Caracas, de acuerdo con información reportada por Reuters.</b>Las autoridades también informaron que se han registrado al menos 20 réplicas desde el evento principal, situación que mantiene en alerta a la población y a los organismos de protección civil. Como medida preventiva, se pidió a los ciudadanos evacuar edificaciones con daños estructurales significativos mientras avanzan las inspecciones técnicas.