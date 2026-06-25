Sube a 188 la cifra de muertos y a 1.520 los heridos tras los terremotos en Venezuela

La cifra de víctimas por los dos devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde de este miércoles 24 de junio continúa aumentando. Hasta el mediodía de este jueves 25 de junio, las autoridades reportan 188 fallecidas y 1.520 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas del país.

Según informó el diario español El Mundo, citando datos oficiales venezolanos, los equipos de emergencia mantienen operaciones contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados y estructuras gravemente dañadas por los sismos.

Por su parte, la agencia Associated Press reportó que al menos 200 personas permanecen atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con cifras divulgadas por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Delcy Rodríguez visita zona de desastre

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se trasladó este jueves al estado costero de La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los movimientos telúricos.

”La presidenta en este momento se encuentra en el estado La Guaira atendiendo la zona de desastre tremendo”, declaró Jorge Rodríguez durante una intervención transmitida por la televisión estatal, según recogió AP.

La visita ocurre mientras las autoridades coordinan la distribución de ayuda humanitaria, la atención médica a los heridos y la evaluación de los daños causados por los terremotos.

Los organismos de protección civil, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios continúan desplegados en distintos puntos del país, especialmente en las regiones donde se registraron derrumbes de edificios, daños en carreteras y afectaciones a la infraestructura pública.

Las labores se han visto dificultadas por las constantes réplicas que han seguido a los sismos principales, así como por interrupciones en los servicios de electricidad y telecomunicaciones en algunas zonas.