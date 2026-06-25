Autoridades de Venezuela recorren zonas destruidas por sismo en La Guaira

Las máximas autoridades del Gobierno venezolano realizaron este jueves un despliegue de emergencia en el estado costero de La Guaira. La misión buscó inspeccionar los daños estructurales y establecer contacto directo con las comunidades afectadas por el doble terremoto del pasado miércoles 24 de junio, de acuerdo con un reporte emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) de Venezuela a las 6:15 p.m.

El recorrido por las áreas críticas del litoral central estuvo encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en compañía del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La comitiva oficial evaluó de primera mano las consecuencias de los movimientos telúricos, los cuales provocaron el colapso de edificios residenciales y turísticos.

Durante la inspección en el terreno, los funcionarios visitaron las instalaciones siniestradas del Hotel Eduards, una de las estructuras hoteleras que cedió completamente ante los sismos. En el lugar, la delegación gubernamental se aproximó a los miembros de la Liga Mayor de Béisbol de Venezuela, quienes mantienen a familiares sepultados bajo las placas de concreto de la edificación.

Los equipos de rescate civil y militar concentran las operaciones en los puntos visitados por las autoridades para intentar localizar a sobrevivientes atrapados. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha ofrecido un balance consolidado que precise el número exacto de heridos o fallecidos derivados de los derrumbes en el litoral, priorizando la difusión del despliegue institucionalizado en las zonas de desastre.

Un corte oficial en horas del mediodía de este jueves reportan de manera preliminar 188 personas fallecidas y 1,520 heridos.

La presencia de los altos mandos en los sectores destruidos de La Guaira refleja la gravedad de la contingencia inmobiliaria, mientras las réplicas menores mantienen bajo tensión a los residentes de la costa del Caribe.