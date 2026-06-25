Embajada de China en Panamá responde a señalamientos sobre puertos en la Asamblea de la OEA

La Embajada de la República Popular China en Panamá emitió una declaración oficial luego de los intercambios registrados en el marco del 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, donde el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, planteó públicamente preocupaciones sobre las inspecciones portuarias y la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El portavoz de la misión diplomática subrayó que las inspecciones realizadas por China a buques de bandera panameña se ajustan estrictamente a la legislación nacional y a los convenios internacionales, y que no están dirigidas contra ningún país en particular.

“China es un importante país de transporte marítimo y siempre ha otorgado gran prioridad a la seguridad de la navegación y de la vida humana”, señaló el comunicado.