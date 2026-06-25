Embajada de China en Panamá responde a señalamientos sobre puertos en la Asamblea de la OEA

Respecto al Canal de Panamá y sus puertos, la embajada reiteró que China respeta plenamente la soberanía panameña y rechaza cualquier injerencia de fuerzas externas en sus asuntos. Al mismo tiempo, defendió los intereses legítimos de las empresas chinas y expresó su expectativa de que Panamá garantice un entorno empresarial regido por reglas de mercado, el Estado de derecho y estándares no discriminatorios.La declaración también enfatizó que las relaciones bilaterales entre ambos países deben seguir guiándose por los principios de respeto mutuo y beneficio recíproco, destacando la disposición de China a trabajar junto a Panamá para implementar los consensos alcanzados en la última reunión de cancilleres y crear un ambiente favorable para resolver las diferencias.