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Embajada de China en Panamá responde a señalamientos sobre puertos en la Asamblea de la OEA

Las inspecciones realizadas por China a buques de bandera panameña se ajustan estrictamente a la legislación nacional.
Las inspecciones realizadas por China a buques de bandera panameña se ajustan estrictamente a la legislación nacional. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/06/2026 19:17
Respecto al Canal de Panamá y sus puertos, la embajada reiteró que China respeta plenamente la soberanía panameña y rechaza cualquier injerencia de fuerzas externas en sus asuntos

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La Embajada de la República Popular China en Panamá emitió una declaración oficial luego de los intercambios registrados en el marco del 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, donde el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, planteó públicamente preocupaciones sobre las inspecciones portuarias y la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El portavoz de la misión diplomática subrayó que las inspecciones realizadas por China a buques de bandera panameña se ajustan estrictamente a la legislación nacional y a los convenios internacionales, y que no están dirigidas contra ningún país en particular.

“China es un importante país de transporte marítimo y siempre ha otorgado gran prioridad a la seguridad de la navegación y de la vida humana”, señaló el comunicado.

Respecto al Canal de Panamá y sus puertos, la embajada reiteró que China respeta plenamente la soberanía panameña y rechaza cualquier injerencia de fuerzas externas en sus asuntos.

Al mismo tiempo, defendió los intereses legítimos de las empresas chinas y expresó su expectativa de que Panamá garantice un entorno empresarial regido por reglas de mercado, el Estado de derecho y estándares no discriminatorios.

La declaración también enfatizó que las relaciones bilaterales entre ambos países deben seguir guiándose por los principios de respeto mutuo y beneficio recíproco, destacando la disposición de China a trabajar junto a Panamá para implementar los consensos alcanzados en la última reunión de cancilleres y crear un ambiente favorable para resolver las diferencias.

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