Bukele lidera envío de 300 rescatistas y ayuda a Venezuela

El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó el despliegue de una misión humanitaria hacia Venezuela para atender la emergencia causada por dos terremotos consecutivos en el Caribe suramericano. La operación contempla el envío de tres aeronaves, de las cuales la primera despegó este jueves 25 de junio con personal especializado y enseres de primera necesidad.

A través de sus canales oficiales, el mandatario salvadoreño fijó su postura y anunció el operativo: “Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos que brindarán ayuda a nuestros hermanos venezolanos. Que Dios los guíe y los proteja durante esta misión”.

La operación de auxilio incluye un contingente de 300 rescatistas y paramédicos, además de un cargamento global de 50 toneladas que reúne medicamentos, equipos técnicos e insumos de primera necesidad. El traslado del personal se ejecuta mediante una alianza con la aerolínea comercial Volaris.

Incluso en un material audiovisual de 26 segundos divulgado por el mandatario, se observó la organización de las baterías de rescatistas en los hangares, el embalaje de los suministros y el abordaje ordenado del personal técnico. La Cancillería de El Salvador asumió la coordinación diplomática directa con las autoridades venezolanas para formalizar la entrega de las medicinas y el despliegue del equipo de búsqueda urbana en las zonas más afectadas.

La movilización salvadoreña se da por las complejas labores de rescate en Venezuela, donde el sismo principal de magnitud 7.5 y su precursor de 7.2 dejaron pérdidas humanas en la región de Caracas y el estado Carabobo, afectando de igual manera la operatividad regular del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Hasta el corte oficial emitido al mediodía de este jueves 25 de junio, las autoridades venezolanas reportan de manera preliminar 188 personas fallecidas y 1,520 heridos, mientras los cuerpos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el doblete sísmico.