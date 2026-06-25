Panamá prepara misión de rescate para apoyar a Venezuela tras terremotos

Tras los terremotos registrados el miércoles 24 de junio en Venezuela, Panamá se ha sumado a los países que han expresado su respaldo al pueblo venezolano, mientras los estamentos de seguridad nacionales avanzan en la preparación de una misión humanitaria de asistencia internacional.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, explicó en una entrevista a Telemetro Reporta que actualmente se coordina el despliegue de una fuerza de más de 55 personas, integrada por especialistas en búsqueda y rescate, evaluación de estructuras colapsadas y atención de riesgos químicos y biológicos.

La misión también incluirá unidades caninas de rescate con sus respectivos binomios, así como personal de telecomunicaciones y apoyo logístico para operaciones en terreno.

“Todo lo que tenga que ver con búsqueda y rescate, definición de área en términos de operaciones y administración en el terreno lo verá este equipo”, indicó Smith, al tiempo que confirmó que mantienen comunicación con la embajada estadounidense como parte de la coordinación internacional.

Misión interinstitucional de respuesta rápida

Las autoridades detallaron que se trata de una misión interinstitucional, en la que participarán unidades del Senafront, el Servicio Nacional Aeronaval, la Cruz Roja Panameña, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras entidades.

El objetivo es activar una respuesta coordinada en labores de apoyo, evaluación de daños y asistencia humanitaria en las zonas afectadas.

Smith añadió que la prioridad es que la delegación pueda salir lo antes posible, mientras avanzan los trámites de visados, pasaportes y aseguramiento del personal. De cumplirse los tiempos previstos, el despliegue podría concretarse a más tardar el viernes en la tarde o el sábado en la mañana.