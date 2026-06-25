Panamá prepara misión de rescate para apoyar a Venezuela tras terremotos

Tras los terremotos registrados el miércoles 24 de junio en Venezuela, Panamá se ha sumado a los países que han expresado su respaldo al pueblo venezolano, mientras los estamentos de seguridad nacionales avanzan en la preparación de una misión humanitaria de asistencia internacional.El director del <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc),</a></b> <b>Omar Smith</b>, explicó en una entrevista a <i>Telemetro Reporta</i> que actualmente se coordina el despliegue de una fuerza de más de <b>55 personas</b>, integrada por especialistas en búsqueda y rescate, evaluación de estructuras colapsadas y atención de riesgos químicos y biológicos.La misión también incluirá unidades caninas de rescate con sus respectivos binomios, así como personal de telecomunicaciones y apoyo logístico para operaciones en terreno.<i><b>'Todo lo que tenga que ver con búsqueda y rescate, definición de área en términos de operaciones y administración en el terreno lo verá este equipo'</b></i>, indicó Smith, al tiempo que confirmó que mantienen comunicación con la embajada estadounidense como parte de la coordinación internacional.<b>Misión interinstitucional de respuesta rápida</b>Las autoridades detallaron que se trata de una misión interinstitucional, en la que participarán unidades del Senafront, el Servicio Nacional Aeronaval, la Cruz Roja Panameña, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras entidades.El objetivo es activar una respuesta coordinada en labores de apoyo, evaluación de daños y asistencia humanitaria en las zonas afectadas.Smith añadió que la prioridad es que la delegación pueda salir lo antes posible, mientras avanzan los trámites de visados, pasaportes y aseguramiento del personal. De cumplirse los tiempos previstos, el despliegue podría concretarse <b>a más tardar el viernes en la tarde o el sábado en la mañana</b>.