Contralor arremete tras declaraciones de China en la OEA sobre los puertos panameños

El contralor general de la República, Anel Flores, reaccionó a las declaraciones emitidas por el representante de China durante una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) relacionada con la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal, y cuestionó la forma en que la empresa concesionaria operó en Panamá durante las últimas décadas.

Flores aseguró que, aunque las relaciones internacionales corresponden al presidente de la República y al canciller, como ciudadano panameño le generan molestia las posiciones expresadas en el debate internacional sobre el tema.

“Yo soy muy respetuoso. Las relaciones internacionales las maneja el señor presidente de la República y, en su defecto, el señor canciller de la República. Yo, como panameño, me siento un poco molesto por lo que estamos todos viendo”, manifestó.

El contralor planteó además un cuestionamiento sobre la posibilidad de que una empresa panameña hubiese podido mantener operaciones similares en territorio chino durante un periodo prolongado.

“Yo solamente hago una pregunta ingenua: ¿una compañía panameña que hubiese operado en algún puerto chino de la forma que esta compañía operó en Panamá por 27 años? No creo que hubiera durado ni tres horas”, afirmó.

Flores sostuvo que sobre el contrato pesa un fuerte señalamiento público de irregularidades y cuestionamientos sobre su manejo.

“Porque el tufo a corrupción que ha envuelto este contrato no lo aguanta nadie”, expresó.

Las declaraciones del contralor se producen en medio del debate nacional e internacional sobre el futuro de las concesiones portuarias de Balboa y Cristóbal, así como de las investigaciones y auditorías relacionadas con la operación de estos activos estratégicos para el comercio marítimo del país.