San Carlos de luto: último adiós a familia pastoral fallecida en accidente

San Carlos se prepara para un adiós que nadie quería dar. Este viernes 1 de mayo se realizarán las honras fúnebres del pastor Benjamín López, su esposa Celideth Reina y sus dos hijas, en una ceremonia que reunirá a familiares, amigos y miembros de la comunidad que hoy lloran su partida.

El ambiente es de recogimiento. De esos silencios que pesan. De abrazos largos y palabras que no alcanzan.

Un último adiós en comunidad

Las exequias se llevarán a cabo en medio de muestras de solidaridad hacia una familia que era ampliamente conocida por su labor pastoral y cercanía con la gente. Se espera la asistencia de fieles, vecinos y allegados que acompañarán el cortejo fúnebre en San Carlos.

El sepelio tendrá lugar en la Iglesia de Dios Pentecostal M.I., situada en el sector de La Loma, en San Carlos.

Para muchos, no se trata solo de despedir a cuatro personas, sino de honrar una vida de servicio, fe y unión familiar.

Una historia que conmocionó al país

La despedida llega días después del trágico accidente de tránsito ocurrido en el sector de Chame, donde la familia perdió la vida de forma repentina.

El hecho estremeció a Panamá Oeste y al país entero, no solo por la magnitud de la tragedia, sino por las vidas que representaban: un pastor, su compañera de vida y sus dos hijas, una de ellas con sueños aún por cumplir.

Lo que se conoce del caso

Mientras la comunidad se prepara para dar el último adiós, las investigaciones continúan.

El conductor del bus, de 28 años, involucrado permanece bajo proceso judicial, en medio de versiones que apuntan a una posible distracción al volante antes del impacto.

La audiencia de apelación fue fijada para el 7 de mayo a las 8:30 a.m.