AES Panamá reporta evento en planta de GNL y suspende suministro a Generadora Gatún

La empresa AES Panamá informó la mañana de este martes 28 de abril sobre un evento temporal registrado en sus instalaciones de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL), situación que provocó la suspensión momentánea del suministro de gas hacia la planta Generadora Gatún.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente se encuentra bajo evaluación por parte del equipo técnico, que trabaja en determinar las causas específicas que originaron la interrupción del servicio.

La compañía indicó que, una vez se cuente con información técnica validada, se comunicará oportunamente tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

Igualmente, AES Panamá señaló que mantiene coordinación con el Centro Nacional de Despacho para garantizar un retorno seguro y ordenado de las operaciones, priorizando la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

AES Panamá reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad operativa y la continuidad del servicio.