Nuevo arbitraje contra Panamá: Sinolam abre caso por cancelación de proyecto energético

La compañía energética Sinolam International anunció que inició un proceso de arbitraje internacional contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, luego de la cancelación de su licencia para desarrollar un proyecto de generación de energía a gas.

Según informó la empresa en un comunicado, la acción legal se fundamenta en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Singapur, y busca resolver la disputa derivada de la terminación del proyecto, que tenía como objetivo aportar electricidad de bajas emisiones para cubrir la creciente demanda energética del país.

El caso se suma a otra demanda presentada en febrero por filiales de la compañía —Sinolam LNG Terminal S.A. y Sinolam Smarter Energy LNG Power Co.— en tribunales de Virginia, en la que reclaman unos 4.000 millones de dólares.

En esa acción judicial, los demandantes acusan a las empresas AES Corp. e InterEnergy Holdings de participar en una supuesta campaña ilegal para monopolizar el mercado panameño de gas natural licuado (GNL).

Por su parte, AES Corp. rechazó los señalamientos y aseguró que la demanda carece de fundamento, al tiempo que indicó que prepara su defensa.

El arbitraje ante el CIADI abre un nuevo frente legal internacional para Panamá en materia energética, en un contexto de creciente interés por el desarrollo de proyectos de generación eléctrica basados en gas natural.