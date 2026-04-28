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Centros penitenciarios sin visitas: Montalvo detalla razones de la medida

La Ministra Montalvo se pronuncia por suspensión de visitas en La Joya
La Ministra Montalvo se pronuncia por suspensión de visitas en La Joya Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/04/2026 11:50
Tras un hecho violento en el complejo La Joya, el Gobierno ordenó la suspensión total de visitas en los centros penitenciarios del área.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, anunció este lunes 27 de abril que continúa la suspensión de las visitas en todo el complejo penitenciario La Joya, que incluye los centros de La Joyita, La Joya y Mega Joya, tras un reciente incidente violento.

La medida fue adoptada luego de que un privado de libertad perdiera la vida y otras tres personas resultaran heridas en un hecho ocurrido en los pabellones 1 y 2 del Centro Penitenciario La Joya, lo que encendió las alertas dentro del sistema carcelario.

“Se suspenden las visitas en todo el complejo hasta tanto yo no me sienta segura de que todo el mundo entendió el mensaje de que no se puede desafiar al sistema penitenciario de la manera en que lo hicieron”, afirmó la ministra a diversos medios de comunicación, al tiempo que subrayó la necesidad de preservar el orden y la seguridad en los centros penitenciarios.

Montalvo indicó además que el fallecido estaba incluido en un listado de privados de libertad que aspiraban a una posible reducción de pena, situación que ahora forma parte de las investigaciones.

Asimismo, explicó que el recluso cumplía una condena por homicidio desde 1998 y que, debido a labores realizadas dentro del sistema, el Órgano Judicial de Panamá le había reconocido 14 años para ser descontados de su sentencia.

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