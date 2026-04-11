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Policía de Nueva York mata a hombre que apuñaló a tres personas en Grand Central

Presencia policial tras un tiroteo perpetrado por agentes del Departamento de Policía de Nueva York en la estación Grand Central contra un hombre que atacó con machete a varias personas.
Presencia policial tras un tiroteo perpetrado por agentes del Departamento de Policía de Nueva York en la estación Grand Central contra un hombre que atacó con machete a varias personas. Olga Fedorova | EFE
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Agencia EFE
  • 11/04/2026 14:10
Las víctimas fueron hospitalizadas y se espera que sobrevivan. El incidente no está relacionado con terrorismo, según las investigaciones iniciales.

La policía de Nueva York mató este sábado 11 de abril a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informó la cadena CNN.

Según un funcionario municipal citado por ese medio, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.

El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 a.m. hora local (13:50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

La policía sigue investigando los hechos aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

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