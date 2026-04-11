Policía de Nueva York mata a hombre que apuñaló a tres personas en Grand Central

<a href="/tag/-/meta/nueva-york">La policía de Nueva York</a> mató este sábado 11 de abril a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informó la cadena <b>CNN</b>.Según un funcionario municipal citado por ese medio, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 a.m. hora local (13:50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.La policía sigue investigando los hechos aunque, según la <b>CNN</b>, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.