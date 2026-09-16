Reforma a la ley APP busca reducir trámites y acelerar proyectos de infraestructura

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley No. 34-26, que modifica la Ley No. 93 del 19 de septiembre de 2019, mediante la cual se estableció el Régimen de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá.

La iniciativa busca ampliar y agilizar el desarrollo de obras de infraestructura y servicios mediante la participación del sector privado, con el propósito de incentivar la inversión, generar empleos y promover proyectos de impacto social.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, luego de más de seis años de vigencia del régimen APP, se identificó la necesidad de revisar su funcionamiento y realizar ajustes a partir de la experiencia acumulada desde su aprobación en 2019.

El documento señala que la aplicación práctica de la normativa ha permitido detectar etapas que pueden resultar más extensas de lo necesario y trámites que podrían simplificarse, sin eliminar las garantías, controles y mecanismos de supervisión establecidos por la legislación.

La propuesta plantea mantener el modelo adoptado en 2019, pero introducir modificaciones que permitan mejorar su funcionamiento. Entre los objetivos está agilizar los procesos de origen, estructuración y licitación de los proyectos, así como fortalecer las funciones de las instituciones que participan en el sistema.

Otro de los puntos planteados es promover una participación más activa del sector privado y facilitar la movilización de capital para el desarrollo de infraestructura. Según el proyecto, el diseño regulatorio busca incentivar la competencia y contribuir a reducir el costo total de los proyectos tanto para el Estado como para los usuarios.

La reforma también contempla elevar los estándares de rigor técnico, disciplina fiscal, transparencia y control, de manera que los proyectos desarrollados bajo esta modalidad respondan a necesidades identificadas y generen valor por los recursos públicos comprometidos.

El Gobierno sostiene que los cambios permitirían estructurar y ejecutar un mayor número de proyectos en un menor tiempo y con mecanismos de financiamiento más eficientes. La expectativa planteada en el proyecto es que esto se traduzca en una ejecución más rápida de obras y servicios, además de empleos vinculados con su construcción, operación y las actividades económicas que se generen a su alrededor.

Durante la sesión del Consejo de Gabinete participaron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

El proyecto de ley deberá continuar ahora con el trámite correspondiente ante la Asamblea Nacional para su discusión.