Mueren periodista y piloto tras accidente de helicóptero de la cadena NBC en Los Ángeles

La periodista Eliana Moreno, quién trabajaba para la cadena televisiva estadounidense NBC, y el piloto George Marciniw, murieron luego de que el helicóptero de noticias en el que viajaban se estrellara la noche del martes 15 de septiembre en Chatsworth, Los Ángeles.
La aeronave cayó alrededor de las 7:00 p. m. entre dos edificios comerciales, en la cuadra 9100 de Mason Avenue, provocando una gran bola de fuego y una fuerte explosión que fue escuchada por personas en los alrededores.
La presentadora de NBC4, Colleen Williams, confirmó cerca de las 9:00 p. m. que el helicóptero pertenecía a la estación, NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por NBCLA y Telemundo 52, después de que el canal informara previamente que había perdido contacto con el equipo que se encontraba en el aire.
Moreno se graduó de Chapman University en Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas y trabajaba en helicópteros de noticias desde 2010. Marciniw, quien creció en el sur de California, se graduó de Burbank High School en 1974.
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que al menos una persona en tierra murió y que otras dos fueron trasladadas a un hospital. El helicóptero se estrelló en una entrada entre dos almacenes y golpeó contenedores de carga de camiones.
Cuatro vehículos cercanos también se incendiaron, aunque los edificios no resultaron afectados. Los equipos de emergencia lograron extinguir las llamas alrededor de las 7:30 p. m.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó que inició una investigación para determinar las causas del accidente.
Un autobús de la línea 166 del Metro circulaba por Nordhoff Street cuando fue impactado por un SUV que viajaba por De Soto Avenue. El vehículo quedó incrustado en el autobús y varios pasajeros tuvieron que ser rescatados por los equipos de emergencia.
La coincidencia de ambos accidentes convirtió la noche de septiembre 15, 2026, en una jornada especialmente difícil para los equipos de emergencia y los medios que se encontraban cubriendo el primer siniestro.
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