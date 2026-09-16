Mueren periodista y piloto tras accidente de helicóptero de la cadena NBC en Los Ángeles

La periodista Eliana Moreno, quién trabajaba para la cadena televisiva estadounidense NBC, y el piloto George Marciniw, murieron luego de que el helicóptero de noticias en el que viajaban se estrellara la noche del martes 15 de septiembre en Chatsworth, Los Ángeles.

La aeronave cayó alrededor de las 7:00 p. m. entre dos edificios comerciales, en la cuadra 9100 de Mason Avenue, provocando una gran bola de fuego y una fuerte explosión que fue escuchada por personas en los alrededores.

La presentadora de NBC4, Colleen Williams, confirmó cerca de las 9:00 p. m. que el helicóptero pertenecía a la estación, NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por NBCLA y Telemundo 52, después de que el canal informara previamente que había perdido contacto con el equipo que se encontraba en el aire.

Moreno se graduó de Chapman University en Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas y trabajaba en helicópteros de noticias desde 2010. Marciniw, quien creció en el sur de California, se graduó de Burbank High School en 1974.