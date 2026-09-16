Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 16 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles 16 de septiembre intervalos nublados, aguaceros y tormentas en diferentes sectores del país, con mayor actividad prevista sobre la vertiente del Caribe y lluvias aisladas durante la tarde en el Pacífico.

De acuerdo con la actualización del pronóstico en el Caribe se esperan cielos nublados y aguaceros acompañados de tormentas durante la madrugada y la mañana, principalmente en el sector marítimo, con incursiones dispersas hacia tierra firme y variada intensidad.

Para la tarde y noche, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con aguaceros aislados y esporádicos de variada intensidad, además de tormentas a lo largo de la vertiente del Caribe.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se prevén intervalos nublados, lluvias dispersas y tormentas en sectores de Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero, Panamá Este y el sur de Darién.

Durante la tarde podrían registrarse episodios de aguaceros aislados de intensidad moderada, acompañados de tormentas y posibles ráfagas de viento en sectores de Chiriquí, Veraguas y el sur de Darién. En el resto de la vertiente del Pacífico se esperan chubascos aislados con tormentas.

Para la noche, el IMHPA pronostica aguaceros con tormentas hacia el sur de Darién, mientras que en el resto de la vertiente del Pacífico predominarán los intervalos nublados.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan valores de entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional oscilarán entre 29 °C y 33 °C.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas, seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar los avisos de vigilancia emitidos por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).Si quieres, también puedo hacerte una versión más corta y más web, con un titular SEO más llamativo y una entradilla de dos líneas.