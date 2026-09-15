Asamblea inicia debate sobre reformas al Código Electoral

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional inicia el primer debate del proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral de la República de Panamá, en una discusión que pone sobre la mesa cambios en materia de financiamiento político, constitución de partidos y candidaturas independientes.

El proyecto contempla cerca de 169 artículos, por lo que el debate legislativo plantea una revisión amplia de las normas que regulan el sistema electoral panameño.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, anticipó que la discusión puede resultar más compleja que la revisión de reformas electorales anteriores, debido a la cantidad de propuestas y al nivel de análisis que plantean los diputados.

“Esta va a ser una tarea más ardua que la anterior porque así ya nos lo han manifestado los diputados. Pero, bueno, confiamos”, señaló Arellano.

Entre los asuntos que podrían generar mayor discusión figura el financiamiento político, uno de los componentes centrales de las reformas al Código Electoral. También se contempla revisar los requisitos para la constitución de nuevos partidos políticos.

Arellano explicó que actualmente existen cerca de 13 agrupaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos en formación, por lo que cualquier modificación a los requisitos de inscripción podría tener incidencia en estos procesos.

Otro de los temas que el magistrado identificó como potencialmente álgido es el relacionado con las candidaturas independientes, dentro de una propuesta que busca introducir modificaciones a distintas disposiciones del Código Electoral.

“Me imagino que en materia de financiamiento político y de requisitos para constituir un partido político. Ahora mismo hay prácticamente 13 que aspiran a estar en formación. Temas como, por ejemplo, lo de los independientes. En fin, yo creo que esos van a ser los más álgidos”, indicó.

El proyecto de ley 699 reúne cerca de 169 artículos, una extensión que dificulta anticipar cuáles serán las disposiciones que concentrarán la discusión durante el primer debate.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales deberá analizar las modificaciones propuestas y determinar cuáles artículos requieren cambios antes de que el proyecto avance en el trámite legislativo.

El debate también permitirá que los diputados planteen modificaciones al texto y discutan sus posibles efectos sobre las reglas que rigen la participación política y los procesos electorales en Panamá.

Con el inicio de esta etapa, la reforma al Código Electoral entra en una fase clave dentro de su recorrido legislativo. Los temas de financiamiento político, formación de partidos y candidaturas independientes figuran entre los asuntos que podrían concentrar buena parte de la discusión.