Francia dice que ‘ya no existe ninguna razón’ para mantener a Panamá en la lista de la UE

El ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico de Francia, Nicolas Forissier, afirmó en una declaración exclusiva a La Estrella de Panamá que Panamá ha realizado un “esfuerzo enorme” para cumplir con los más altos estándares de transparencia, al ser consultado sobre la permanencia del país en la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea (UE).

“Apoyamos a Panamá en este asunto”, dijo Forissier, al tiempo que apuntó a que habrá una decisión definitiva sobre la cuestión a principios o mediados de octubre en el seno de la UE para sacar a Panamá de esta lista.

Posteriormente, según adelantó el ministro francés, su país haría lo mismo. “Primero tiene que producirse la decisión a nivel europeo y, posteriormente, Francia seguirá ese camino”, agregó.

Forissier sostuvo que la posición francesa respecto a esta materia responde a que “ya no existe ninguna razón para mantener a Panamá en esta lista”, por lo que la nación gala está tratando de ayudar a Panamá, impulsando esta posición dentro de las instituciones europeas.

Por otro lado, Forissier subrayó que tanto Panamá como Francia son ‘amigos y socios’. “No, no, lo digo únicamente porque seamos amigos y socios; también lo digo porque es la verdad. No hay ninguna razón para que Panamá permanezca en esta lista. Por eso tenemos que impulsar el proceso. Las instituciones europeas son complejas, el proceso es lento y toma tiempo. Estamos impulsando las gestiones para que avance lo más rápido posible”, remarcó.

Estas declaraciones se produjeron en el agasajo que la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, brindó -el pasado 14 de septiembre en su residencia- a Forissier con motivo de su parada en Panamá dentro de una gira por América Latina donde el próximo destino será Ecuador. Su visita oficial tuvo como objetivo el impulso de negocios e inversiones así como la búsqueda de nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

En la recepción diplomática, Forissier manifestó que su país tiene un profundo interés en establecer distintas áreas de cooperación en varios ámbitos como las infraestructuras ferroviarias y portuarias, el saneamiento, el transporte público, así como la cooperación en materia de seguridad, especialmente en lo relacionado en la lucha contra el narcotráfico.

De igual forma, agradeció a los empresarios franceses así como a todas aquellas personas que contribuyen al afianzamiento de los lazos económicos entre Panamá y Francia, los cuales llevan 150 años de antigüedad.

“Quiero decirles a todos ustedes, mis queridos compatriotas, muchas gracias. Yo quiero decirles gracias y agradecerles por lo que hacen para construir el desarrollo de nuestras empresas, los empleos en Francia, pero también y sobre todo la relación con nuestros amigos panameños”, dijo a los empresarios franceses presentes en la velada.

La agenda de trabajo de Forissier en Panamá incluyó un encuentro ayer en la sede de la Cancillería, liderado por el viceministro de Exteriores Carlos Arturo Hoyos en el que estuvo presente una delegación empresarial francesa, integrada por altos ejecutivos de las empresas Suez, Alstom, Thales, Airbus Helicopters, NGE/TSO, Veolia, Colas Rail, CMA-CGM, Saint-Gobain/PAM, Ragni, OCEA, Sofratesa, Transdev, Lagarde Retail, Business France, Poma, WMI, y Freyssinet.

De acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería, alrededor de 100 empresas francesas, entre ellas unas 30 filiales de grandes compañías, mantienen inversiones en Panamá y, en buena parte de los casos, utilizan el país como plataforma para sus operaciones regionales.

En relación al Memorando de Entendimiento proyecto del Tren Panamá – David, Hoyos expresó que “la colaboración bilateral se ha elevado a una nueva dimensión”. Tal proyecto contempla la asistencia técnica de Francia en los estudios de viabilidad, estructura y diseño del proyecto, así como el acceso a instrumentos financieros y oportunidades para las empresas.