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Economía

Panamá registra crecimiento económico de 5.5% en el primer semestre de 2026

Los resultados del primer semestre reflejan un crecimiento en varios de los principales sectores de la economía panameña.
Los resultados del primer semestre reflejan un crecimiento en varios de los principales sectores de la economía panameña. Depositphotos
Por
Deborah Peña
  • 16/09/2026 07:54
Por otro lado, la Zona Libre de Colón registró un aumento de 26.9% en sus reexportaciones.

La economía panameña registró un crecimiento de 5.5% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El desempeño de la economía mostró una mayor aceleración durante el segundo trimestre del año, cuando entre abril y junio se alcanzó un crecimiento de 6.4%.

Entre las actividades que presentaron un comportamiento destacado se encuentra el comercio, que creció 11.6%, impulsado principalmente por las ventas de alimentos, bebidas, automóviles y combustibles.

El sector transporte también registró resultados positivos durante este periodo. El movimiento de pasajeros de MiBus aumentó 12.9%, mientras que el Metro de Panamá experimentó un crecimiento de 7.6% y el tránsito por los corredores se incrementó 3.7%.

La construcción y las actividades financieras también mostraron crecimiento, al igual que los sectores relacionados con hoteles, restaurantes, actividades inmobiliarias y otros servicios.

En cuanto a las actividades vinculadas con el movimiento internacional, los ingresos por peajes del Canal de Panamá aumentaron 13.6% durante el primer semestre. A esto se sumó un incremento de 12.1% en el movimiento de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Por otro lado, la Zona Libre de Colón registró un aumento de 26.9% en sus reexportaciones. El informe también reportó incrementos en las exportaciones de banano y camarón.

Los resultados del primer semestre reflejan un crecimiento en varios de los principales sectores de la economía panameña, con un desempeño particularmente significativo en comercio, transporte, actividades vinculadas al Canal y comercio exterior.

El informe completo del PIB puede ser consultado en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

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