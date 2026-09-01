Panamá registra crecimiento económico de 5.5% en el primer semestre de 2026

La economía panameña registró un crecimiento de 5.5% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El desempeño de la economía mostró una mayor aceleración durante el segundo trimestre del año, cuando entre abril y junio se alcanzó un crecimiento de 6.4%.

Entre las actividades que presentaron un comportamiento destacado se encuentra el comercio, que creció 11.6%, impulsado principalmente por las ventas de alimentos, bebidas, automóviles y combustibles.

El sector transporte también registró resultados positivos durante este periodo. El movimiento de pasajeros de MiBus aumentó 12.9%, mientras que el Metro de Panamá experimentó un crecimiento de 7.6% y el tránsito por los corredores se incrementó 3.7%.

La construcción y las actividades financieras también mostraron crecimiento, al igual que los sectores relacionados con hoteles, restaurantes, actividades inmobiliarias y otros servicios.

En cuanto a las actividades vinculadas con el movimiento internacional, los ingresos por peajes del Canal de Panamá aumentaron 13.6% durante el primer semestre. A esto se sumó un incremento de 12.1% en el movimiento de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Por otro lado, la Zona Libre de Colón registró un aumento de 26.9% en sus reexportaciones. El informe también reportó incrementos en las exportaciones de banano y camarón.

Los resultados del primer semestre reflejan un crecimiento en varios de los principales sectores de la economía panameña, con un desempeño particularmente significativo en comercio, transporte, actividades vinculadas al Canal y comercio exterior.

El informe completo del PIB puede ser consultado en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).