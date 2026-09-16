Jesse de Jesse & Joy se retira temporalmente de los escenarios para priorizar a su familia

Jesse, integrante del dúo mexicano Jesse & Joy, anunció que se tomará un tiempo alejado de los escenarios y de las actividades musicales para enfocarse en su familia y en su bienestar personal.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad que sigue al dúo, el artista explicó que se trata de una decisión personal que no ha sido fácil de tomar, debido a la importancia que la música ha tenido en su vida.

Jesse señaló que actualmente considera necesario bajar el ritmo y dedicar mayor tiempo a su familia, además de cuidar su salud mental y emocional.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y dela necesidad de cuidar mi paz y mi saludmental y emocional ”, expresó el cantante en su mensaje.

El integrante de Jesse & Joy también manifestó su intención de aprovechar este periodo para estar más presente con sus seres queridos, continuar creciendo personalmente y explorar nuevos caminos creativos.

Pese a la pausa, Jesse dejó claro el significado que tiene el proyecto musical que comparte con su hermana Joy. Destacó que Jesse & Joy es una parte fundamental de su vida y agradeció la experiencia de haber recorrido junto a ella una trayectoria que ha permitido que sus canciones formen parte de las historias de sus seguidores.

El anuncio representa un nuevo momento para el dúo, reconocido por canciones como “¡Corre!”, “Espacio sideral” y “Dueles”, que ha desarrollado una trayectoria de más de una década en la música.

Por ahora, Jesse no precisó cuánto tiempo durará su pausa ni detalló cuándo retomará sus actividades junto a Joy. Su mensaje se centró en la necesidad de hacer un alto para priorizar su vida familiar y su bienestar.