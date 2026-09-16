Mayer Mizrachi y Roberto Ruiz Díaz: ¿dónde se rompió la fórmula que ganó la Alcaldía?

La relación entre el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y su vicealcalde, Roberto Ruiz Díaz, pasó de una fórmula electoral que ganó las elecciones de 2024 a un enfrentamiento público marcado por diferencias sobre la gestión municipal, la fiscalización y el papel que debe ejercer el vicealcalde.
Ruiz Díaz, quien anunció que el próximo 1 de octubre retomará el cargo de vicealcalde tras renunciar al periodo restante de una licencia sin sueldo, explicó en una entrevista para TVN Noticias que las diferencias con Mizrachi comenzaron desde los primeros meses de la administración.
Según su relato, uno de los primeros puntos de fricción surgió cuando, durante la revisión de la administración anterior, se detectó un supuesto faltante de más de $20 millones relacionado con la planilla. Ruiz Díaz aseguró que planteó al alcalde la necesidad de presentar una denuncia, pero que Mizrachi le respondió que no lo haría.
“El alcalde directamente me dijo, yo no voy a denunciar. Y yo le planteé, mira, yo tengo un problema que nos puede causar una situación a nosotros posteriormente. Pero si tú no vas a presentar la denuncia, yo voy a presentar la acción como funcionario, como vicealcalde, tengo la obligación”, relató.
El distanciamiento se hizo más evidente cuando Ruiz Díaz dejó la Secretaría General del Municipio. Posteriormente, en enero de 2025, solicitó una licencia sin sueldo que originalmente se extendía hasta febrero de 2027. Ahora decidió renunciar al tiempo restante para reincorporarse al cargo que obtuvo mediante elección popular.
El regreso de Ruiz Díaz ocurre en medio de señalamientos de Mizrachi, quien ha expresado su temor de que el vicealcalde intente afectar la gestión desde dentro de la institución. El alcalde incluso planteó la posibilidad de asignarle funciones en un albergue para personas habitantes de calle en Las Garzas.
Ruiz Díaz rechazó esa interpretación y aseguró que sus cuestionamientos forman parte de su responsabilidad como funcionario y ciudadano.
“No es sabotaje. Le hemos estado limpiando su camino para que él no tenga que pelarse la cara, como se dice en buen panameño, presentando las denuncias”, manifestó.
El vicealcalde también sostuvo que fiscalizar las decisiones de la administración no significa intentar obstaculizarla.
“Fiscalizar y decir que corrijan no es sabotear; que prefieran que las personas miren hacia otro lado ya es otra cosa”, afirmó.
Entre los casos que mencionó está una licitación para la reparación de cuatro piscinas municipales. Ruiz Díaz afirmó que inicialmente el proceso contemplaba $2.4 millones y posteriormente fue presentado nuevamente por $4.5 millones, situación que, según dijo, motivó cuestionamientos y una denuncia ante el Ministerio Público.
También mencionó sus objeciones a decisiones relacionadas con la estructura de vigilancia municipal y otras actuaciones de la administración.
Otro elemento que ha marcado el enfrentamiento es la posibilidad de que Ruiz Díaz desarrolle un proyecto político propio.
Mizrachi ha cuestionado públicamente las aspiraciones políticas de su vicealcalde y afirmó que Ruiz Díaz ha expresado interés en una eventual candidatura presidencial y en promover la creación de un partido político.
En la entrevista, Ruiz Díaz defendió su derecho a mantener una posición política propia y dejó claro que su regreso a la Vicealcaldía no significa abandonar sus diferencias con la actual administración.
Para el vicealcalde, la ruptura no responde a un conflicto personal, sino a diferencias sobre la manera de administrar el Municipio y sobre las decisiones que considera necesario cuestionar.
“Yo aparte de ser exalcalde, también soy ciudadano.Y en ese sentido, vamos a mantener la crítica constructiva y cuando tengamos el evento,es suficiente. Si hay alguna situación, ponle la denuncia, porque tenemos un problema”, expresó.
Ruiz Díaz regresará el 1 de octubre a un cargo de elección popular que, según sostiene, no implica disputar el control de la Alcaldía.
Mizrachi, al ser consultado sobre qué función podría desempeñar Ruiz Díaz en caso de incorporarse a la alcaldía, el alcalde respondió que la asignación aún está por definirse.
“Vamos a determinar”, dijo, antes de mencionar que la alcaldía se encuentra próxima a abrir un albergue para habitantes de calle en Las Garzas y que actualmente requiere personal para ese proyecto.
“Posiblemente él podría ocupar un puesto allá”, señaló.
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