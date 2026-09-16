Gabinete autoriza contrato por $3.1 millones para seguro de vida y salud de los bomberos

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Resolución 106-26, mediante el cual se autoriza un procedimiento excepcional de contratación para garantizar el suministro de la póliza colectiva de vida, salud y salud internacional del personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

La contratación será realizada con Assa Compañía de Seguros S.A., por un monto de $3,107,138, de acuerdo con la resolución aprobada por el Consejo de Gabinete.

La solicitud fue presentada por el Ministerio de Gobierno, entidad rectora de los bomberos, con el objetivo de autorizar el procedimiento excepcional para mantener la cobertura de los bomberos.

Según la resolución, la medida responde a la naturaleza de las funciones que desempeña el personal y a los riesgos asociados con sus labores. Por ello, se plantea mantener sin interrupción la cobertura de vida, salud y salud internacional.

La resolución también autoriza al coronel Víctor Álvarez, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, para suscribir el contrato derivado de esta autorización y realizar las gestiones administrativas necesarias para su perfeccionamiento y ejecución.